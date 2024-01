Karolin Garsija imala je zanimljivu objavu o Novaku Đokoviću.

Novak Đoković stao je u polufinalu Australijan opena. Pobijedio ga je Janik Siner koji je potom i osvojio prvi grend slem sezone. Pisanja medija drastično su se promijenila posle njegovog poraza, pa je tako većina stranih novinara ponovo počela da piše da je "vrijeme za penziju Srbina".

Zaboravili su da pišu o velikom šampionu i čovjeku koji je osvojio 24 grend slem titule u karijeri. Zna to i francuska teniserka Karolin Garsija koja se javila na društvenim mrežama. "Prije dvije nedelje sam čitala objave i praktično je Đoković bio najbolji svih vremena, još mlad, kreće se fantastično za svoje godine, ide po novu grend slem titulu. Prava inspiracija. Sad je mator, nalazimo se u novoj eri, on je završio sa tenisom. Ovo je smiješno", napisala je Garsija.

Priznao je i sam srpski as posle tog poraza da je "odigrao vjerovatno i najgori meč u karijeri na slemovima". Igrao je daleko ispod svog nivoa i uprkos svemu tome dobio je treći set, prijetio u četvrtom, nije imao dovoljno snage za veliki preokret. "Ima jedna izreka kod nas u Srbiji: Možete da nas ubijete, ali ne možete naš duh, našu dušu. Ja vjerujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji uspjelo šta sam ja? Ne kažem to da se hvalim, nego da se podsjetim, da se uštinem, da pogledam šta sam uradio?", poručio je Nole.

Možda su ponovo krenuli da ga otpisuju i da ga "guraju" u penziju, ali su zaboravili da je isto tako bilo i prošle godine kada je izgubio od Karlosa Alkaraza u finalu Vimbldona. Tada je najavljivan početak nove ere... Završilo se tako što je Srbin osvojio US open i Završni masters u Torinu.