Novak Đoković se oglasio o svojoj ishrani.

Izvor: X/Tennis TV/Screenshot

Ishrana Novaka Đokovića duže od decenije je tema konstantno interesantna svim ljubiteljima tenisa, sporta u cjelini i naravno, najviše Noletovim fanovima. O tome se govorilo i ovog utorka u Australiji, gdje Nole igra na Junajted kupu zajedno sa Olgom Danilović, Hamadom Međedovićem i uz selektora Viktora Troickog.

Na konferenciji za novinare posle pobjede protiv Češke i plasmana u četvrtfinale protiv Australije, domaći predstavnici medija pitali su najboljeg tenisera svih vremena da li i dalje pamti kockicu čokolade koju je uzeo posle kultnog finala Australijan opena 2012. godine.

"Novače, 2012. ste pojeli kockicu čokolade posle finala protiv Nadala, da li ste od tada jeli čokoladu?", glasilo je pitanje

"Naravano da jesam", nasmejao se Đoković.

"Vidim da ta priča kruži društvenim mrežama. Zapravo, ona je tačna, ali to ne mora da nužno znači da se to događa posle svake pobjede, da odbijam da pojedem punu čokoladu ili dezert. Zapravo, pokušavam da se prepustim dezertima i volim da jedem slatko", dodao je Novak. "Ali da, pojeo sam mnogo čokolade od tada", nasmijao se još jednom.

"Novače, kada ste poslednji put sebi dozvolili da se potpuno prepustite čokoladi?", novinar je nastavio.

"Sinoć. A dvojica sa kraja ove prostorije mogu to da potvrde. Ne lažem, imali smo četiri dezerta, iako su bila veganska", odgovorio je Nole, a selektor Troicki se na tom mjestu umiješao: "Znači zato te zglob ruke danas boli!"

"Izvinite kapitenu. Smanjiću na tri dezerta po večeri", nasmejao se još jednom Nole.

Poznato je koliko Novak Đoković vodi računa o svakom segmentu brige o svom tijelu, a ta kockica čokolade poznata je svim ljubiteljima tenisa. Te zime, posle meča od pet sati i 53 minuta, za mnoge najvećeg teniskog duela u istoriji, Novak je sjeo u svlačionici, na rubu snage. "Nakon što sam pobijedio, sjeo sam u svlačionicu u Melburnu. Želio sam samo jedno: da probam čokoladu. Nisam je okusio od ljeta 2010. Miljan mi je donio slatkiš. Odlomio sam jednu kockicu - jedan mali dio - i ubacio ga u usta. Pustio sam da mi se otopi na jeziku. To je bilo sve što sam sebi mogao da dozvolim. To je ono što je potrebno da se dođe do broja jedan", opisao je Nole taj momenat sećajući se velike pobede.

Ogroman je značaj onoga čime počinje dan i važnost toga šta Novak Đoković doručkuje. Njegova ishrana je lišena glutena i mliječnih proizvoda, a svoju dijetu dizajnirao je i adaptirao svojim potrebama pre više od 10 godina, u saradnji sa doktorom Igorom Ćetojevićem.

Uz obaveznu čašu soka od celera i zeleni smuti, Novak "smiksa" sastojke bogate antioksidansima, poput graška, celera, soka od jabuke, spanaća, kelja...

Takođe, Novak je jednom prilikom otkrio da po 16 sati dnevno ne jede i da u tom periodu pije samo vodu. "Dotakao bih se teme autofagije. Koliko je bitna, ta vrsta posta 16 - 8 je popularna, 16 sati se ne jede, 8 sati se jede, to ja primjenjujem, osetio sam u poslednjih godinu i po dana koliko to praktikujem, dosta poboljšanja u sistemu za varenje, bolje spavam, imam veću energiju tokom dana, imam manje tih padova", rekao je tada Đoković.

Nole je o svojoj ishrani napisao i knjigu "Serviraj za pobedu".