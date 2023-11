Kako bi se što bolje spremio za prvi grend slem u sezoni Novak Đoković je riješio da uloži novac u nekretnine u Španiji.

Na samo 60 kilometara od Malage, Đoković ima velelepni objekat koji je kupio prije nekoliko godina. Često boravi u Kosta del Solu kako se taj dio Marbelje naziva, a sada je otvorio dušu o tome zašto se baš tamo nastanio. "To je jedan od najlepših djelova svijeta. Obožavam činjenicu da je tu sunce cijele godine i za jednog tenisera nema mnogo boljih mjesta kada je u pitanju vrijeme u Evropi. Za tenisere je dolazak ovdje tokom različitih djelova sezone i godine bitan, jer uvijek može da se igra tenis napolju. To je jako bitno za početak godine i turnire u Australliji", naveo je on. Pogledajte kako izgleda Novakova vila u Marbelji: