Novak Đoković neće biti na obeležavanju porodične slave zbog toga što ima obaveze sa Dejvis kup reprezentacijom Srbije.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju praznik Svetog arhangela Mihaila, poznatiji u narodu kao Aranđelovdan, što je i druga najčešća slava u Srbiji. To je i slava porodice Đoković, s tim da ove godine u porodičnom domu, kao i mnogo puta od kada je postao teniser, tamo neće biti Novaka.

Dešavalo se Novaku da slavu dočeka na turnirima, znao je da sa njih pošalje i čestitku svojoj porodici i "polovini Srbije" koja slavi ovu slavu, a to mu se dogodilo i 2023. godine. Novak Đoković je posle osvajanja završnog mastersa u Torinu, i medijskih obaveza koje je imao u ponedeljak, otputovao odmah u Malagu i bez dana odmora se stavio na raspolaganje Dejvis kup reprezentaciji Srbije koja se bori za "salataru".

Mečevi četvrtfinala protiv Velike Britanije su već u četvrtak i zbog toga Novak Đoković neće moći da sa najbližima proslavi svoju porodičnu slavu, ali će u društvu prijatelja iz državnog tima sigurno pronaći način da obeleži 21. novembar. Uz njega su u Malagi još selektor Viktor Troicki, odnosno igrači Miomir Kecmanović, Dušan Lajović, Laslo Đere i Nikola Ćaćić.

Prethodne godine Novak Đoković je po osvajanju Torina prošle godine sa porodicom proslavio slavu u Beogradu, a ugostio je i patrijarha Porfirija. Tada se na društvenim mrežama pojavio i ovaj snimak:

Патријарх Порфирије на слави код Новака Ђоковића



Podsetimo, Novak Đoković često ističe da je veliki vernik i posebno se osvrnuo na to posle osvajanja US Opena ove sezone: "Reći ću najiskrenije, Bog i anđeli čuvari. U tim momentima kada fizički i materijalno ne osećaš noge, vrtiti se tlo pod nogama, nebo iznad glave. Tada sa svojom verom koju imaš, nadaš se da će biti božanska intervencija. Možda mi nećete verovati, ali mnogo puta u karijeri to mi se desilo. Sam sebe sam iznenadio, mentalno razmišljajući, kako sam izdržao to. Moguće je ako veruješ u Boga i ako veruješ da ima viša sila koja ti pomaže. Ozbiljno to shvatam i verujem u to. Definitivno je božansko prisustvo bilo", kazao je tada Nole.

