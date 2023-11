Karlos Alkaraz želi grend slemove, ali i prvo mjesto na ATP listi! Za sada je ono samo san, ali može da ga "otme" od februara Novaku Đokoviću!

Novak Đoković je uspio da pobjedom na završnom mastersu u Torinu još jednom dokaže u kakvoj je formi i da je apsolutno najbolji teniser na svijetu. Već su ga mnogi proglasili za favorita da osvoji naredni Australijan open, a šta čeka Đokovića u narednoj sezoni?

Ovu godinu će završiti onako kako najviše voli, nastupom za Srbiju u Dejvis kupu, gdje će naš tim igrati sa Velikom Britanijom u četvrtfinalu. Nakon toga slijedi odmor do januara, a onda - nova sezona.

Već je proslavio nevjerovatnih 400 nedelja na ATP listi i znamo da ga u januaru neće niko skinuti sa tog mjesta, ali kakva će biti borba na startu nove sezone?

OGROMNA PREDNOST - VIŠE OD GREND SLEMA!

Godinu Novak Đoković završava sa 11.245 bodova, drugi je Karlos Alkaraz sa 8.855. Kada se uzme u obzir koliko je malo turnira zapravo igrao Novak tek se vidi koliko je bio impreisvan. Uspio je da sakupi 2.390 bodova više, što je više od jednog grend slema razlike! Za sada je sigurno da će biti prvi na ATP listi do 29. januara 2024. godine kada će se navršiti 409. nedelja na vrhu ATP liste. A kad i kako može da padne?

BORBA DIVOVA NA AUSTRALIJAN OPENU!

Naredne sezone prije Australijan opena Novak brani 250 bodova osvojenih u Adelejdu koji je bio prvi turnir koji je osvojio prošle sezone. Vidjećemo da li će se Đoković tu pojaviti naredne godine zato što je umio da propusti ovaj turnir u nekim ranijim sezonama. Na Australijan openu brani maksimalnih 2.000 bodova, tako da u januaru ne može da uzme nove poene, samo da ih izgubi. Kada mu se oduzmu svi bodovi iz Adelejda i Melburna Novak će imati makar 8.955 poena 29. januara naredne godine.

Što se Karlosa Alkaraza tiče, on nije igrao u januaru prošle godine i željeće da svakako smanji razliku za Novakom. Ima šansu da od 2. januara zaigra u Adelejdu i Pjunu i od 9. januara na drugom turniru u Adelejdu i na drugom turniru u Adelejdu. Svi oni su iz kategorije 250 tako da bi sa dva trijumfa prije Australije Alkaraz mogao da dođe do 500 bodova. Ipak kako gotovo niko od najvećih igrača ne igra dva uzastopna turnira pred Australijan open, pogotovo u godini Olimpijskih igara, to je teško za očekivati.

Na šta god da se odluče Alkaraz i Đoković, borba za prvo mjesto krenuće na Australijan openu. Svakako bi bez obzira na druge rezultate osvajač Australijan opena, ako to bude bio Novak ili Alkaraz trebalo da bude prvi na svijetu na kraju januara. Jeste da Novaku to prvo mjesto odavno nije prioritet, ali ako već može da ga drži... Zašto da ne?

