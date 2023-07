Novak Đoković odgovorio Britancu koji mu je oteo poen.

Izvor: RTS/Screenshot

Novak Đoković pobijedio je u polufinalu Vimbldona Italijana Janika Sinera i ušao u finale, u kojem će igrati protiv Karlosa Alkaraza ili Danila Medvedeva. Vodio je veliku borbu na Centralnom terenu Novak protiv britanskog sudije koji je griješio na njegovu štetu, protiv publike koja je ponovo bila nefer prema njemu... I na kraju je pobijedio sve!

U jednom trenutku meča, Novaku je sudija oduzeo poen jer je produženo vikao i posle udarca. To mu se prvi put desilo u karijeri i to je priznao i posle meča. "Ometanje danas je moglo da promijeni tok meča, osjetio sam se nervozno zbog odluke sudije ali nekako sam se regrupisao i vjerovatno se prvi put u mojoj karijeri to desilo. Nikad mi se to nije dogodilo. Osjetio sam da nisam ometao rivala, ali to je odluka sudije i moram da je poštujem", rekao je Đoković. "Obično nemam produženi uzvik", dodao je on.

U toku tog govora, Đokovića su prekinuli navijači, a on je se okrenuo ka voditeljki i u svom stilu dobacio: "Izvinite, šta je bilo vaše pitanje? Nisam čuo jer sam čuo ometanje'". Tako to rade veliki, najveći šampioni kada se suoče sa nepravdom koju je i danas osjetio Đoković.