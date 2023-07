Novak Đoković imao je psovke upućene ka određenoj grupi navijača na Vimbldonu.

Novak Đoković hoće u finale Vimbldona, a u polufinalu protiv Janika Sinera je ponovo imao svađu sa navijačima. Grupa ljudi došla je sa namjerom da provocira Srbina, bilo je dobacivanja, provokacija u momentu kada se suočavao sa dvije brejk lopte u 10. gemu trećeg seta. Odgovorio im je psovkama.

Kada je spasao prvu brejk loptu Đoković se okrenuo ka toj grupi i vikao je "Je**m vam mater, da vam je**m mater". Posle toga se vratio, odservirao i uspio da se izvuče i da osvoji gem. Tada se ponovo okrenuo ka njima i dobacio "Je*o vam pas mater". Sve to aplauzima ispratio je njegov tim, Goran Ivanišević i Jelena Đoković odmah su ustali. "Oni ne znaju da me to ustvari motiviše, nisu svjesni šta rade", rekao je Nole jednom prilikom.

To je samo jedan od detalja sa kojima se Novak suočava na Vimbldonu, tačnije na ovom meču pošto ga je sudija Ričard Hejg već pokrao u drugom setu...Tada je procijenio da je Novak imao "bespotreban krik" i da je tako uticao na protivnika, pa je dodijelio poen Italijanu. Morao je Novak na ovom meču da se bori i sa protivnikom i sa britanskim sudijom i sa provokacijama navijača!

Ovako je izgledao prvi momenat sa psovkama:

Ovako je izgledao drugi:

