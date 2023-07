Natalija Stevanović pričala je i o spornoj sudijskoj odluci na meču protiv Petre Kvitove...

Natalija Stevanović završila je takmičenje na Vimbldonu. U trećem kolu zaustavljena je, bolja je bila Petra Kvitova (Češka) - 6:3, 7:5. Pri rezultatu 5:4 za Srpkinju u drugom setu je meč prekinut zbog kiše, a kada su se teniserke vratile na teren Čehinja je bila bolja, pokazala zašto je dva puta osvajala ovaj turnir i prošla je dalje, ali ko zna šta bi bilo da se nije dogodila sudijska krađa...

Jedan momenat obilježio je meč, bilo je to u četvrtom gemu drugog seta, pri rezultatu 2:1 za Petru na servis Natalije. Na 15;30 je odservirala as, linijski sudija je uzviknuo aut, Stevanovićeva je tražila "čelendž" i bila je u pravu. Umjesto asa, odnosno poena za 30:30 sudija u stolici je rekla da se poen ponavlja, a Kvitova je napravila brejk. "Loptica je bila dobra, ona je stajala, nije ni takla lopticu, sudija mi kaže da je linijski omeo da krene na loptu i da se ponavlja. Pomislila sam 'nemoj da me zezaš'. Ali, tako je to kada si na većem terenu i kada je preko puta tebe dvostruka pobjednica Vimbldona, sudija ima pritisak, gospođica je samo stala i čekala sledeći servis. Taj gem je trebalo da bude moj", rekla je Natalija.

Teško je prognozirati šta bi se desilo, ali je ona uvjerena da su stvari mogle da budu drugačije. "Rekla bih da je prelomilo to kada je kiša pala, kroivo mi je, jer je za moju slajs igru bitno da kao surfer uhvatim talas i da krenem. Uhvatila sam, počela sam lijepo da surfujem i onda je kiša počela. Nju je to osvježilo, ona je fenomenalna teniserka i eto. Dala sam sve od sebe, borila sam se do samog kraja", zaključila je Natalija Stevanović.

