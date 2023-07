Natalija Stevanović nastavlja bajku na Vimbldonu, a do skoro je malo ko za nju znao.

Izvor: Profimedia

Natalija Stevanović (28) nastavlja svoju bajku na Vimbldonu. Prošla je u treće kolo i tamo igra sa Petrom Kvitovom (Češka), prvi meč na terenu broj 2 (od 12h po srpskom vremenu). Prvo je uspjela da prebrodi kvalifikacija, pa da pobijedi Karolinu Pliškovu (Češka), a onda i Tamaru Korpač (Njemačka) i želi da nastavi da niže uspehe. Do prije nekoliko dana malo ko je čuo za nju, sada se o njoj priča.

Ko je Natalija Stevanović? Njenu životnu priču već ste mogli da pročitate, prošla je kroz teške trenutke, operisala je jetru, pola stomaka joj je isečeno, imala je probleme sa boginjama, upaljena plućna krila... Ovo su neke stvari koje vjerovatno niste znali o 225. teniserki svijeta. Njen idol bio je Rafael Nadal, sada naglašava da joj je "Novak najveća inspriacija", ali tako nije bilo ranije. Kada je bila mlađa voljela je Rafu, čak joj je i ime na Instagramu "Nadalija". "Nadimak je nastao kada sam imala sedam ili osam godina. Svi su me zvali Nadalija, moja prva mejl adresa, koju su mi napravili, bila je 'Nadalija'. Rekla bih da me podsjeća na srećno detinjstvo kada sam počinjala da se bavim tenisom, zato sam to ostavila i dalje", priča Natalija.

Za razliku od mnogih drugih, ona se ne plaši izazova, tako je posle kvalifikacija, prilikom žrijeba, navijala da baš izvuče Pliškovu, nekada prvu teniserku sveta. "Kada smo moj suprug Nikola i ja gledali žreb i vidlei njeno ime, on je vikao 'mi, mi, mi' i baš tako je bilo, moje ime se pojavilo. Postoje igrači protiv kojih želite da igrate, jer imate igru za njih. Imate neke slabije rangirane koji vam ne odgovaraju. Moj plan bio je da koristim slajs i da je tjeram da se konstantno saginje i da udara lopticu što niže i uspjelo je."

Na londonskoj travi uživa sada, a nekada je bježala od ove podloge. Nekada peta juniorka sveta je tek 2018. godine prvi put igrala na travi. "U juniorskim danima sam radila sa svojim ocem i birala sam šljaku, čak sam prvi ITF turnir osvojila na šljaci u vrijeme dok se igrao Vimbldon. Znam da to nije bilo dobro, jer je ojsećaj igranja na ovoj podlozi drugačiji. Prvi turnir na travi osvojila sam u Indiji i rekla sam sebi ako sam preživela travu u Indiji, Vimbldon bi mogao da bude savršen."

Spominjali smo već velike zdravstvene probleme sa kojima se suočavala. "Period oporavka od svega trajao je baš dugo. Rekla bih da je dio prošle i ova godina prvi put da mogu da kažem da igram u punoj snazi i da imam konstantnost."

Ogromnu podršku u najtežem periodu dao joj je njen suprug Nikola koji je prekinuo vaterpolo karijeru da bi radio sa njom i bio njen trener. "Prvi turnir koj ismo igrali zajedno bio je u momentu kada je trebalo da budemo na odmoru. Osvojila sam dva od tri turnira tada, vidio je moj entuzijazam, želju i nastavio je da me gura naprijed."

Grad Hua Hin na Tajlandu bio je poseban za Nataliju i u profesionalnom i privatnom smislu. Na tom turniru prvi put je igrala na WTA takmičenju u glavnom žrebu i tamo je Nikola zaprosio 2020. godine. Onda su se godinu dana kasnije vjenčali i sada zajedno ispisuju istoriju i nove stranice predivne zajedničke bajke...

