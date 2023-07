Mnogi su mislili da je Natalija očajavala kada joj je na žrijebu pala nekada najbolja teniserka svijeta. Ne! Ona je slavila, a onda je i dobila Karolinu Pliškovu!

Izvor: Profimedia

Najveća bajka na Vimbldonu je srpska bajka! Srpska teniserka Natalija Stevanović je prvo kao 225. na svijetu uspjela da prođe kvalifikacije, a onda je u prvom kolu sa 6:2, 6:3 savladala bivši najbolju teniserku svijeta Karolinu Pliškovu. Nekadašnja finalistkinja Vimbldona i US Opena je bila u šoku nakon poraza, a srpska teniserka je slavila!

Vidjeli smo da je osim pobedničkog plesa i pozdrava sa svojim timom ponovo jela vimbldonsku travu, a sada je otkrila koji je razlog za to. Za razliku od mišljenja mnogih da kopira Novaka Đokovića, kome je to ritual kada osvoji Vimbldon, to ipak nije slučaj.

"Svi misle da to radim zbog Novaka, ali ja to radim od kvalifikacija. Želim da se upoznam sa terenima. Nije mi namjera da kopiram Đokovića i zato to radim tako diskretno", rekla je Natalija Stevanović posle najveće pobjede u karijeri i osvrnula se na meč koji je dobila: "Prije žrijeba smo moj tim i ja željeli da budem izvučena protiv Pliškove. Ona mi odgovara po stilu igre, a ja njoj ne odgovaram. Željeli smo nekoga visokog ko igra ravno", rekla je ona.

Nakon nevjerovatne pobjede u prvom kolu Nataliju sada očekuje duel sa Tamarom Korpač iz Njemačke koja je 122. na VTA listi. Videćemo koliko će njen stil odgovarati 28-godišnjoj Nišlijki, koju od ponedeljka očekuje ogroman napredak na VTA listi.

BONUS VIDEO: