Novak Đoković prošao je u četvrtfinale na drugom grend slemu sezone i polako podiže nivo igre. Od izveštača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković odradio je posao skoro savršeno u prvoj nedelji Rolan Garosa. Izuzev duela sa Alehandrom Davidovičem Fokinom koji je trajao predugo, sve ostalo izgledalo je skoro savrešno. Četiri meča, četiri pobede, 12 osvojenih setova, nijedan izgubljen. Poslednja "recka" bio je Huan Pablo Variljas (Peru) koji je poslužio kao neka vrsta lakšeg treninga na "Filip Šatrijeu".

Sve ovo bila je uvertira za ono što sledi, najvažnije mečeve na turniru i borbu za 23. grend slem pehar. Sledeći rival je Karen Hačanov (Rusija). Upravo to bila je poruka koju je srpski igrač poslao svima, pre svega svim ostalim teniserima. Tu je, motivisan, raspoložen i spreman da ispiše nove stranice istorije. Jednu je već ispisao plasmanom u četvrtfinale Rolan Garosa čime je prestigao Rafu Nadala, mada svi znaju koji rekord on juri.

Mogli su u to da se uvere lično i Nadalovi navijači. Na tribini koja je bila u blizini lože za novinare nalazilo se nekoliko njegovih navijača koji su imali iste majice. Na njima je pisalo "Idemo Rafa, sa tobom smo do kraja". Najboljeg španskog igrača nema u Parizu, on je morao na hitnu operaciju u domovini i izvesno je da se neće vraćati na teren pred 2024. godine. Za to vreme njegovi fanovi vidlei su Novakovu moć na najvećem terenu u Bulonjskoj šumi.

Napravio je Nole ponovo šou. Prvo se malo svađao sa navijačima. U prvom setu pri rezultatu 4:2, na brejk loptu Peruanca duvao je jak vetar. Srbin je pogledao ka nebu, žalio se zbog toga, navijači su mu zviždali. Ni sam nije mogao da veruje šta čuje. Potom je osvojio poen i gem, pa je stavio ruku na uvo i na taj način im poručio "Da vas čujem sad". Bio je tu i jedan simpatični navijač Variljasa koji je nekoliko puta iz sveg glasa vikao "Idemo Huan Pablo", pa mu je u jednom trenutku "pukao" glas što je nasmejalo sve, tada se sa druge strane tribina čulo "Vamos Rafa" ("Idemo Rafa"), na šta je stigao odgovor na srpskom i "Ajde Nole".

A, onda je u završnici trećeg seta, kada je Novak servirao za meč publika napravila šou, pokrenuli su meksičke talase pred servis i to je trajalo duže od minut. Okrenuo se Đoković ka publici i po malo zbunjeno je delovao, ali je verovatno i on hteo dodatno da upije tu atmosferu. Posle toga je dobio aplauze, ovacije i deluje da se "pomirio" sa publikom. Videćemo kako će to da izgleda u četvrtfinalu - Novak je spreman!