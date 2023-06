Karen Hačanov pričao je o Novaku Đokoviću i Rolan Garosu, njih dvojica odmeriće snage u četvrtfinalu.

Karen Hačanov sledeći je protivnik Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Njih dvojica odmeriće snage u utorak u četvrtfinalu drugog grend slema sezone. Biće to njihov 10. međusobni duel, srpski igrač slavio je osam puta, jedini trijumf Rus je ostvario u Parizu, ali u Bersiju na tvrdoj podlozi.

Na početku konferencije za medije jedan od novinara konstatovao je da Karen voli da igra šah i pitao ga da li ima sličnosti sa tenisom. "Ima mnogo mečeva na Rolan Garosu, ima mnogo šah-matova koje je potrebno uraditi. Ima paralela između šaha i tenisa, volim da igram sa Hoseom Klavetom, mnogo smo igrali, više puta tokom dana, da malo 'upalim' mozak. Ima sličnosti, kada otvoriš glavu i kada si fokusiran, onda je teren veći, vidiš moguće udarce, kako možeš da namučiš rival", rekao je Hačanov.

Usledilo je pitanje o Novaku i ima li možda neke šahovske poteze za njega. "Neću da vam kažem svoje planove za taj šah, prenećete mu sve", nasmejao se Hačanov, pa nastavio. "Morate da igrate dobar šah sa njim da biste ga pobedili. Pripremiću se sutra, imam dan odmora da napravim analizu, da vidim šta mogu da uradim bolje. Gledaću njegove mečeve, napraviću plan. On je jedan od najtežih protivnika, ne možete da ga otpišete. Poštujem ga, ali sam fokusiran, videću da li ću moći da pobedim."

Nada se da može daleko da dogura i ističe da je US open i dobar rezultat koje je napravio u Njujorku bio prelomna tačka. "Kliknulo je u mom mozgu, to je pomoglo definitivno. Kada sam prošao u polufinale US opena mnogo stvari se promenilo na mom mentalnom planu, video sam da mogu da napravim korak napred, da prođem dalje. Uvek sam verovao u sebe, ali sam znao da moram to da pokažem i na terenu, pomoglo mi je da napravim te potrebne korake da igram dobro u dužem vremenskom periodu. Vera i samopouzdanje su ostali tu, bez obzira na rezultat. Moram da idem polako iz meča u meč", zaključio je Hačanov.