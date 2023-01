Marijana Veljović je bila u centru pažnje na meču Rafaela Nadala, ali je mnogi nisu prepoznali zbog korekcija na licu.

Izvor: YouTube/Tnns offcl/Twitter/eurosport/Screenshot

Srpska sutkinja Marijana Veljović imala je verbalnu raspravu sa Rafaelom Nadalom na Australijan openu pošto "Bik sa Majorke" nije bio zadovoljan što mu nije tolerisala prekoračenje vremena kao sve ostale sudije. Zbog toga je u jednom trenutku čak i vikao na nju, verovatno delom jer je bio frustriran zbog povrede koja ga je mučila, a ni to što se "iskalio" na njoj nije mu pomoglo da se vrati u meč i ostvari nešto više od časnog poraza protiv Mekenzija Mekdonalda.

Tako je Marijana Veljović ni kriva ni dužna postala "viralna" na društvenim mrežama zbog svađe sa Rafaelom Nadalom, koju je i inicirao španski teniser, ali i zbog toga što je potpuno promenila lični opis.

Marijana Veljović je već godinama jedna od najrenomiranijih sutkinja i viđamo je na svakom grend slemu i većim ATP i WTA turniraima, a gledaoci su primetili da izgleda daleko drugačije nego što je to bilo pre koju sezonu... Tada su je mediji u Hrvatskoj čak prozvali "srpska Dženifer Lopez", međutim sada su na društvenim mrežama nižu komentari u kojima se navijači pitaju da li se u međuvremenu podvrgla plastičnim operacijama.

"Da li je to Marijana Veljović glavni sudija Nadalovog meča? Ako jeste, šta je to pobogu uradila sa svojim lepim licem?", "Zašto ovo devojke, Srpkinje, rade sebi! Marijana Veljović, teniski sudija, nekad i sad tj. prirodna i veštačka! Po mom mišljenju, neko ko sebi ovo uradi, nije normalan! Ako neko zna zašto to rade, neka objasni!", "Kad već govorimo o operacijama, gledala sam Rafin meč i šokirala se kad sam videla šta je od sebe napravila Marijana Veljović (srpska teniska sutkinja)", "Šteta, devojko, šteta... Ali, ako si ti srećna", samo su neki od komentara koji se nižu.

O njoj je čak pisao i sarajevski portal "Klix" koji je poručio da "mnogi nisu prepoznali srpsku Dženifer Lopez" na Nadalovom meču pošto deluje da je "napravila nekoliko plastičnih operacija i korekcija na svom licu".

Pogledajte i kako je Marijana Veljović izgledala pre samo četiri godine kada je sudila takođe na Austraijan openu - i to meč Rodžera Federera. I sa njim je tokom karijere, kao i sa Nadalom, imala nekoliko burnih rasprava, ali je mnogo puta dokazala da je s razlogom jedna od najboljih u svom poslu.