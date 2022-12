DA NIJE TAD USTALA, MOGLO JE DA SE DESI DA NE UMRE! Dr Novaković i o hirurgu koji je ženi smanjio grudi: Odlično ga znam

Presednik Republičke stručne komisije za plastičnu hirurgiju, objasnio je koliki je rizik za smrtni ishod nakon operacije smanjenja grudi i dotakao se hirurga koji je ovu proceduru obavio ženi koja je preminula.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Žena (49), preminula je 16. decembra nakon operacije smanjenja grudi u jednoj privatnoj ordinaciji u centru Beograda. Prema saznanjima medija, Srpkinja koja je došla iz Nemačke srušila se kada je posle operacije ustala i krenula u kupatilo. Kada je ekipa Hitne pomoći stigla po pozivu, pokušali su reanimaciju, ali nisu uspeli.

Šta bi moglo da bude uzrok smrti, koliko su operacije rizične, objasnio je u "Jutru" na Prvoj Dr Marjan Novaković, presednik Republičke stručne komisije za plastičnu hirurgiju. Pretpostavlja se da je uzrok smrti plućna embolija, ali čekaju se rezultati obdukcije.

"Kada uzmemo u obzir šta se dešavalo pre i posle, najviše ukazuje da se verovatno radilo o masivnoj plućnoj emboliji, zbog čega će po zakonu istražni sudija pokrenuti medicinsku sudsku obdukciju. Na svu sreću, ovakve komplikacije ne dešavaju se često. Kada nekoga pripremate planski za operaciju, morate da obavite detaljan preoperativni zaključak. Anestezija insistira da ne bude stariji od deset dana, a podrazumeva EKG, kompletnu krvnu sliku, nalaz urina, biohemiju i svašta nešto. Kada sve to sagleda internista, on nam kaže da li operacija može da se izvede u opštoj anesteziji ili ne", objasnio je dr Novaković i dodao kako dolazi do smrtnog ishoda:

"I kod ortopedske hirurgije može ovo da se desi, jer koštano tkivo prilikom povrede može da ispusti masne ćelije koje kada uđu u krvotok i prolaze kroz srce, prave problem. Kada masne ćelije zapuše najsitnije kapilare, manifestuje se upravo ovako: da kada pacijent ustane i pođe do toaleta ili nešto da popije ili pojede, sruši se", objasnio je doktor.

Prerano ustajanje moglo je da bude glavni problem smrtnog ishoda, istakao je dr Novaković.

"Da nije ustala, moglo je da se desi da ne dođe do ovoga. Mi želimo da pacijenti ustanu što pre i forsiramo to, ali prvo treba da sednu, pogledaju da li im se vrti u glavi. Ako imaju takav osećaj, treba da se vrate u krevet. Nekada ovo može da se desi i zbog nezgodnog pada, jer dođe do povrede glave. Obdukcija će utvrditi šta je glavni i neposredni uzrok smrti", rekao je doktor i otkrio da poznaje kolegu koji je obavio ovu operaciju:

"Iskren da budem, kolegu znam dobro, izuzetno dobar hirurg koji nije mlad. Hoću da kažem da nije počeo pre dve ili tri godine. Uradio je veliki broj ovih operacija, izuzetno je edukovan, ozbiljan i stalno prati savremene trendove, prisutan je na svim kongresima. Radi se o jednom izuzetno posvećenom i iskusnom plastičnom hirurgu, zato ne verujem da je neki propust mogao tu da se desi", rekao je doktor i dodao da operacija smanjenja grudi jeste zahtevan proces.

"Operacija smanjenja i podizanja grudi jeste zahtevnija operacija, naročito vremenski, ima mnogo više da se radi hirurški. Svaka čast onome ko završi za dva, dva i po sata, to sigurno traje od tri pa naviše. Zavisi i od veličine, ja sam skoro sa svake dojke skinuo po 2,5 kilograma i to je trajalo četiri sata", rekao je doktor.