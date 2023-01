PRIRODNE GRUDI SU MI UNIŠTILE ŽIVOT, SVI SU BEŽALI OD MENE: Drugarica nigde, momci ni da me pogledaju - SAD JE DOSTA!

Lisa se zbog malih grudi čitav život suočavala sa uvredama, a u svojoj ispovesti otkriva kako je prebrodila problem koji joj je rušio samopouzdanje.

Izvor: TikTok/larissacai

Ženske grudi, kao veoma bitna sekundarna polna karakteristika, razlikuju se od osobe do osobe. Ne samo da mogu da budu tema za razmenu mišljenja, već vrlo često dovedu i do sukoba istog. Mnogi misle da su devojke sa malim grudima prilično iskompleksirane - obuzme ih negativan osećaj i nesigurnost zbog fizičkog nedostatka.

Možda su tome doprinele i društvene mreže. Dolazilo je i prolazilo mnogo trendova, od što većih atributa, do pokajanja, uklanjanja silikona i odjednom - težnji prirodnijem izgledu. Neki od njih i danas vladaju, ali da li i koliko nedostatak neke obline može da nam remeti život, sruši samopouzdanje i utiče na mentalno zdravlje?

Lisa Benks (31) jedna je od onih koja čitav život dobija komentar da je "ravna kao daska". Često se pokrivala sa nekoliko slojeva odeće i činila sve da se grudi povećaju. Kada je imala 15 godina, molila je roditelje da se podvrgne plastičnoj operaciji, ali nije dobila njihovu dozvolu. Potom je koristila tablete za povećanje grudi, isprobavala biljne lekove koje su koristile transrodne osobe, ali ništa nije pomoglo. Veličina bi uvek ostala ista.

Lisa je 2019. godine odlučila da radi na sebi i nauči da zavoli svoje telo. Ono čega se najviše stidela, danas stavlja u prvi plan na društvenim mrežama. "Mučila sam se tokom cele škole. Bile smo tinejdžerke i sve smo upoređivale grudi. Mrzela sam što sam bila ta koja ima najmanje. Zapravo, nemam ih uopšte. Nisam želela da učestvujem u poređenju i takve stvari su mi narušile društveni život", rekla je Lisa koja sada živi u Sidneju u Australiji, ali je rođena u Tokiju, u Japanu.

Izvor: TikTok/larissacai

Zatim je postala opsednuta ženama sa krupnijim grudima i isprobala je svaki savet koji je mogla da pronađe.

"Kada sam imala 15 godina, zamolila sam mamu da me odvede na Kliniku za estetsku hirurgiju da dobijem povećanje i pokušala sam da štedim novac za to. Mama mi nije dozvolila, a u svojim dvadesetim sam čak išla kod kineske travarke koja mi je dala tri vrste biljaka za podizanje grudi. Rekla je da su to koristili muškarci koji su menjali pol. Nije uspelo", rekla je Lisa.

Posle nekoliko pokušaja da ih poveća, Lisa je naišla na grupu žena sa malim grudima na Fejsbuku. Postepeno je postajala sigurnija u sebe, uprkos uvredama koje je dobijala - govorili su joj da izgleda kao muškarac. Lisa je otkrila da je odlučila da prati žene koje su slično građene kao ona. Kada je shvatila da ponosno ističu svoje mali grudi, naučila je da prihvati svoj prirodni izgled.

"Osećam se tako dobro, toliko sam fokusirana na to da ohrabrim druge devojke da se osećaju sjajno u svojoj koži", rekla je Lisa. Šta vi mislite?