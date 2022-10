Novak Đoković je utjerao strah u kosti ATP turu, kaže Argentinac Fakundo Bagnis!

Izvor: Profimedia

Argentinac Fakundo Bagnis je u velikom intervjuu za argentinske medije otkrio kakav je skandalozan odnos prema ATP igračima imala ova organizacija kada je otkriveno da Novak Đoković želi da pomogne svojim kolegama.

2020. godine tada najbolji teniser na svijetu riješio je da ne govorio samo o lošem položaju tenisera, već da uradi nešto tim povodom, pa je osnovao svoju organizaciju PTPA. Tada su počeli užasni pritisci Andree Gaudencija i čelnih struktura ATP-a na igrače!

"Sjećam se kada je 2020. Đoković kreirao novu asocijaciju PTPA i ATP je bila užasno agresivna u namjeri da joj se ne pridružujemo. Danas predsjednik ATP-a Andrea Gaudenci nema nikakav odnos sa igračima, bar ne sa onima koji su van top 20. Pitajte igrače koji su aktivni i reći će vam da on ima jako loše manire, čak se ni ne pozdravi sa mnom kada prođe pored mene. On ni ne zna ko sam ja. Ne mislim da treba da pije kafu sa mnom svaki dan, ali može bar da me pozdravi", otkrio je Bagnis.

Sada 126. igrač svijeta, a nekada i 55. na ATP listi javno se zahvalio teniseru na svemu što radi za svoje kolege i istakao da se Đokovićeve snage ATP jako plaši!

"Ne znam šta da kažem. Đokoviću sam zahvalan za ono što je uradio, teniseri moraju da imaju sindikat koji će preuzeti ATP. Organizacija koju je Novak napravio još funkcioniše, radi neke stvari jer je nova i to je nešto strašno za njih je još ima snage", otkrio je on.

Prošli put je Novaka video na ATP turniru u Rimu i tada je iz prve ruke vidio nešto o čemu mnogi ne znaju ništa. Vidio je Novaka kako troši sate i sate da se izbori za prava svojih kolega!

"Vidio sam ga u Rimu i jako je uključen, bio je na sastanku dva i po sata, na sastanku koji nije obavezan, a onda je igrao sjutra. Ljudi to ne vide, ali ja mu skidam kapu za to", dodao je on.

Upitan je i da li se Novak brine za to kako se osjećaju lošiji teniseri, oni van same elite, van Top 10, Top 20, Top 100...

"Naravno da jeste! On se stavlja u poziciju igrača koji imaju ekonomske limite i koji mogu da budu natjerani da se povuku zbog toga. Pravi on dosta grešaka i nije omiljen u javnosti, ali nisam navijač, ja sam dio sporta i jako sam mu zahvalan. On pravi greške jer radi nešto, vidjećete ga kako griješi jer se trudi. Pomogao je kada su bili požari u Australiji, on je bio čovjek koji je predložio da se pomogne igračima van Top 100 tokom pandemije... Bilo ko ko u tome neće da učestvuje to je njegovo pravo, ali poenta sporta je da se daje i uzima."

Na kraju je neizbježno bilo pitanje o vakcinaciji.

"Ne dijelim njegovu odluku da se ne vakciniše, ali poštujem to što se drži toga. Odrastao sam sa medicinskom sestrom koja je specijalista za vakcinaciju tako da sam se vakcinisao, čak sam naučio kako sam sebe da vakcinišem", jasan je bio Bagnis.