Novak Đoković je na "Sajmu knjiga" pričao o učešću na prvom grend slemu naredne sezone.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković hoće da igra na Australijan openu 2023. godine. Potvrdio je to u razgovoru sa srpskim medijima na beogradskom "Sajmu knjiga". Došao je kao predstavnik svoje fondacije i tamo je imao i kratak razgovor sa novinarima, uz to je otkrio i da će igrati na dva Mastersa, u Parizu i Torinu prije završetka tekuće sezone. Dakle, boriće se za još dvije titule.

Predstavnike "sedme sile" najviše je zanimalo šta se dešava oko Melburna i igranja na prvom grend slemu naredne sezone. "Nije to trenutno u mojim rukama, nadam se da ću dobiti pozitivne vijesti, želim da idem u Australiju i da igram. Što se ove sezone tiče, igraću u Parizu, pa na Završnom mastersu u Torinu. Posle toga slijedi pauza i onda nova sezona, nadam se u januaru", rekao je Đoković.

S obzirom na mjesto gdje je davao izjave, jedno od pitanja bilo je vezano i za knjige, odnosno šta Nole voli da čita kada ima vremena za to. "Volim literaturu ruskih pisaca koja se odnosi uglavnom na zdravlje, jer me to privlači. Medicina, alternativni prirodni načini liječenja, to trenutno čitam. Volim da čitam i Jovana Deretića koji piše o našoj staroj istoriji, to je nešto što je stalno u mojim koferima", završio je Đoković. Dakle, plan je napravljen, sada se još čeka samo potvrda iz Melburna...