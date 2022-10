Novak Đoković se zabavlja u Tel Avivu, a to pokazuje i novi snimak sa društvenih mreža...

Izvor: Prinscreen/Instagram/LiorSuchard

Novak Đoković ostao je u šoku na večeri u Tel Avivu, kada je poznati čitač misli Lior Sučard otkrio na koga je pomislio. Jelena Đoković se odmah javila i ni ona nije mogla da vjeruje, samo mu je čestitala. Srpski teniser je bio iznenađen kako je pogodio i kako je znao da je baš na tu osobu pomislio u tom trenutku.

Lior je otišao sa Novakom na večeru i onda je nastao snimak koji je postao hit. "Skeptičan si, ali hajde, pomisli na jednu osobu. Počinje na slovo 'M'", izgovorio je Sučard, a Đoković je klimanjem glave potvrdio da je to slovo u pitanju. "Misliš na nekoga ko se zove Miomir", izgovorio je Lior i onda je ostavio Novaka u šoku. "Ma daaaaj, ovo je ludo. Šta radiš čovječe! Bože, ovo je ludo", vikao je Novak i jasno potvrdio da je baš na njega mislio.

Postavio je Sučard to na svom Instagram profilu i odmah se javila Jelena. "To je ime mog oca. Nešto najteže za pogoditi i uspio si. Nema šanse", napisala je Novakova supruga u komentarima. Lior sebe opisuje kao "Master mentalistu", a ima i zanimljivu poruku na društvenim mrežama "Uvijek misli pozitivno, nikad ne znaš ko možda čita te misli", poručio je Sučard. Što se Đokovića tiče, on je u pobijedio Vaseka Pospišila u četvrtfinalu turnira u Tel Avivu i u narednom kolu igraće protiv Romana Safijulina (Rusija).