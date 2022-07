Legendarni Majk Tajson ispričao je kako je uhvatio Breda Pita i svoju tadašnju suprugu Robin Givens zajedno...

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Profimedia

Majk Tajson je jedan od najboljih boksera svih vremena, Bred Pit je jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca. Šta ih povezuje? Jedna žena - Robin Givens.

Legendarni bokser ispričao je čuvenu priču koja je sada ponovo postala viralna. Otkrio je kako je uhvatio svoju tadašnju suprugu Robin sa Bredom. Sve to u momentu dok su se razvodili, a kada ga je Pit vidio, bio je prestavljen. To se dogodilo prije više od 40 godina, krajem osamdesetih kada su se njih dvoje razvodili. Ona je optužila Majka za nasilje u porodici i tokom razvoda je bilo svega i svačega, pa tako i njihovih intimnih odnosa. Jednu takvu situaciju prepričao je Majk.

"Neću da uzimam ništa od njegove slave kada pričam o ovom detalju. Ja sam krenuo ka mom advokatu za razvode, pa sam svratio do svoje bivše žene prije toga. Vjerovao sam da imam pravo da dođem kod nje i da radimo određene stvari, odnosno intimne odnose. Jedan dan sam došao, zvonio na vrata, niko nije odgovorio. Vratio sam se do svog auta, vozio sam 'Lamborgini' tada. Onda sam vidio da ona dolazi svojim autom, prepoznao sam ga, jer sam ga ja kupio. Želio sam da se vratim do nje i da vodimo ljubav na brzinu", počeo je Tajson.

Ovo je Robin Givens:

Nedugo zatim uslijedio je šok za njega kada je vidio da je sa njom u kolima još neko. Ni manje ni više nego čovjek koji će postati jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca.

"Onda sam vidio siluetu čovjeka na suvozačkom mjestu. Pomislio sam da je možda neka njena drugarica. Kada su se približili, vidio sam da je muškarac u pitanju. Onda sam vidio da je to je**ni Bred Pit. Trebalo je da vidite njegov izraz lica kada me je vidio. Djeluje mi da je bio malo nadrogiran, pošto dobro znam kako to izgleda. Nije tada imao takvu reputaciju kao sada, malo je duvao."

Sa širokim osmjehom je prepričavao Majk, pa je posle kratke pauze uspio da završi priču.

"Imao je bradicu, pogledao me je i djelovao je prestravljen. Doduše, bio sam i ja malo uplašen jer je počeo da igra u stilu filma 'Matriks' možda zna karate i ta sr**a. Gledao sam u njega, svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali sam se smirio i povukao", završio je Tajson.

Majk Tajson o Bred Pitu Izvor: YouTube/TheICONTheMICKing

Njih dvoje su se zvanično razveli u februaru 1989. godine, a Bred Pit i Robin Givens kasnije su često viđani zajedno na raznim događajima, žurkama, restoranima... Ko zna kako bi se razvijala Bredova karijera da Majk u tim trenucima nije uspio da se iskontroliše. Nokautirao je mnoge poznate boksere, nedavno i jednog putnika u avionu, tako da bi Pit za njega bio "lak zalogaj".