Berni Eklston je svojim izjavama uzburkao javnost, a sada je morao javno da se izvini.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji vlasnik Formule 1 Berni Eklston šokirao je britansku javnost svojim intervjuom u kome ne samo da je podržao poteze Vladimira Putina, već je javno rekao da bi za Putina "primio metak".

Sada se javno izvinio za sve tada izrečeno i istakao da nije previše razmišljao kada je pričao o predsedniku Rusije.

"Mislim da ljudi često ne razmišljaju mnogo kada nešto govore. Verovatno sam ja to učinio i jasno mi je da ljudi misle da ja branim ono što se dešava u Ukrajini, a to nije slučaj", naveo je Eklston.

Naglasio je da razume kroz šta prolaze ljudi u Ukrajini i dodao da to niko ne zaslužuje.

"Ne zaslužuju da pate, to nije dobro ni za koga i ne mogu da vidim da će bilo ko dobiti nešto iz svega ovoga. Potrebno je da svi sednu za sto i dogovore se. A meni je žao ako sam ikoga uznemirio svojim komentarima jer mi to nije bio cilj", naglasio je on.