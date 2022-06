Nekadašnji vlasnik Formule 1 Berni Eklston je lični prijatelj Vladimira Putina i kako kaže "primio bi metak za njega".

Izvor: Profimedia

Nekadašnji prvi čovek Formule 1 Berni Eklston se iznenađujuće oglasio po pitanju rata u Ukrajini. Vremešni Britanac je jasno stao na stranu Rusije i posebno Vladimira Putina.

Ovaj 91-godišnjak je za Putina rekao da je "prvoklasna osoba i da je "osećajan", a civilne žrtve rata opisao je kao "nenamerne". Putin i Eklston su se upoznali 2014. godine kada je prvi put održana trka Formule 1 u Rusiji, a sada je na pitanje novinarke da li i dalje smatra Putina svojim prijateljem Eklston odgovorio potvrdno.

"I dalje bih primio metak za njega! Mislim draže bi mi bilo da ostanem nepovređen, ali bih za njega primio metak. On je prvoklasna osoba i radi stvar za koju veruje da je ispravna za Rusiju. Nažalost kao poslovni ljudi svi pravimo greške povremeno, i ja sam ih pravio. Ali kada ih napraviš moraš da se potrudiuš da to popraviš. Ja mislim da on stvari radi pravilno", rekao je Eklston.

Nekadašnji vlasnik Formule 1 sa druge strane nema lepo mišljenje o Volodimiru Zelenskom, aktuelnom predsedniku Ukrajine.

"Sa druge strane u Ukrajini... Znam da je Zelenski bio komičar i izgleda da hoće da nastavi da se bavi tom profesiojom. Da je razmislio i dovoljno se potrudio da razgovara sa gospodinom Putinom koji je emotivna osoba on bi ga saslušao i verovatno uradio nešto povodom toga", rekao je Eklston.

Novinare je zanimalo šta Berni misli o "desetinama hiljada Ukrajinaca koji su poginuli", a u odgovoru su dobili podsećanje na brojne američke ratne intervencije.

"Ja ne pokušavam to da opravdam, to nije bilo namernom. Pogledajte koliko je puta Amerika ušla u drđave koje sa Amerikom nisu imale veze. Zapravo ratovi su američki posao jer je za njih dobro da prodaju oružje"; istakao je Eklston.

Na kraju je na pitanje da li misli da je Zelenski morao da uradi više kako bi izbegao ovaj rat Eklston odgovorio kratko, sa jednim "apsolutno"!