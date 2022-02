Novak Đoković je dobio sjajan doček, a odgovorio je sjajnom igrom!

Izvor: Twitter/TennisTV/screenshot

Novak Đoković je pobedio na svom prvom meču od povratka na teren! Savladao je Lorenca Musetija u dva seta, a posle duela je istakao da mu je pre svega drago što se vratio na teren.

On je naglasio da je ovo za njega bilo jedno divno veče.

"Bilo je divno, dobro veče svima! Nisam mogao da tražim bolji prijem ovde. Prošlo je malo vremena otkad sam igrao prošli meč. Ovo je dobar početak sezone, najbolje moguće iskustvo i hvala vam puno što ste me tako dočekali", rekao je Novak.

S obzirom na dugu pauzu bio je zadovoljan igrom, iako mu se neke greške nisu svidele.

"Sve u svemu pobeda u dva seta, mogu da budem zadovoljan svojom igrom, posebno naklon što nisam igrao tri meseca. Bilo je momenata kada sam igrao jako dobro, bilo je i nekih neiznuđenih grešaka, a to je normalno posle ovakve pauze. Drago mi je da sam dobio u dva seta protiv ovakvog rivala, jako talentovanog tenisera koji ima puno da ponudi", dodao je on.

Zatim su ga pitali novinari šta je poručio svom timu u jednom momentu meča kada je imao raspravu sa svojom ložom.

"Preskočiću ovaj odgovor. Jednostavno to je u žaru borbe, nekada moraš da izbaciš tu frustraciju iz sebe. Nezadovoljan si igrom, sobom, onim što se dešava, ali uradiš sve da prevazuđeš to", dodao je on.

Na kraju kada se sve sabere i oduzme, mora Novak da bude zadovoljan.

"Sve u svemu, moram da budem zadovoljan posle ovako duge pauze. Odigrao sam jako solidan meč. Nije mi se dopao procenat prvog servisa. Na momente sam servirao odlično, ali verovatno sam malo izgubio ritam zbog meča. Kad je trebalo da budem agresivan, bio sam", naglasio je on,

A onda je ponovo pričao o strasti koju i dalje oseća prema tenisu posle svih osvojenih trofeja.

"Ovo je sport koji jako volim i imam strast kao i svi ostali igrači na svetu, posebno oni koji pretenduju da budu u vrhu. Ovo je moja ljubav i moj posao. Shvatam tenis jako ozbiljno i svaki dan treninga se trudim da izvučem najviše iz sebe. Uzimajući u obzir sve okolnoste i kroz šta sam prošao u poslednjih mesec i po dana, jako sam zadovoljan kako sam odigrao večeras."

A na kraju se osvrnuo i na navijače.

"Fantastični su navijači danas. Bilo je neizvesno kako će me dočekati publika. Nisam znao kako će biti, ovo je na kraju bilo bolje od najboljeg. Da sam izašao na teren u AUstraliji, verovatno ne bi bilo ovako. Nisam znao kako će reagovati, ali hvala im od srca."