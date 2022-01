Legendarni Nikola Pilić je uplašen za nastavak sezone Novaka Đokovića.

Izvor: MN Press/Profimedia

Završen je prvi grend slem sezone. Devetostruki šampion Novak Đoković zbog deportacije nije dobio priliku da brani trofej.

Sve to je iskoristio Rafael Nadal i u finalu je posle dva seta zaostatka napravio preokret i savladao Danila Medvedeva (3:2). Posle svega što se dogodilo Nikola Pilić je zabrinut.

Legendarni stručnjak se telefonskim putem uključio u emisiju "Kec na jedanaest" na televiziji "K1" i priznao je da je zabrinut za srpskog igrača.

"Pitanje je da li bi Nadal podigao taj trofej da je igrao Novak. Sve što se Novaku desilo je sportska tragedija, jer je u tenisu toliko toga napravio. To je sramota, ponizili su ga i sve što mu se danima dešavalo u Melburnu je bila prava hajka. Kao da je kriminalac, a on je devetostruki šampion Australijan opena. Mislim da će i u nastavku godine imati velikih problema. Voleo bih da grešim, ali mislim da će Englezi i Amerikanci uraditi sve da Novak ne zaigra na Vimbldonu i US openu", iskren je Pilić.

U svom stilu je rekao da mu "nije jasno ko piše pravila, jer je očigledno da ta osoba nikada nije igrala na nekom grend slemu".

"Kako je moguće da čovek koji je osvojio tri grend slema i igrao u finalu četvrtog prošle godine, na samom početku ove godine dođe u situaciju da mu je ugroženo prvo mesto na ATP listi? Ali, ja Novaka poznajem vrlo dobro i njegova psiha i moral su fantastični. Iako je već 15 godina pod strahovitim pritiskom, onog trenutka kada izađe na teren njegova psiha je najjača."

Vidi opis LEGENDA JE ZABRINUTA ZBOG NOVAKA! Pilić strahuje: Englezi i Amerikanci će uraditi sve da Đoković ne igra tamo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poručio je da u narednih 1.000 godina svet neće videti igrača koji će više od 350 nedelja biti na vrhu ATP liste. A, na kraju je priznao da igra tenis rekreativno i dalje.

"Ne provodim više četiri sata dnevno na terenu, sada je to samo tri", zaključio je Pilić sa osmehom.