Nikola Pilić i dalje ne može da veruje šta je Australija uradila Novaku Đokoviću u prethodnih desetak dana.

Izvor: MN Press

Nastavlja se drama oko Novaka Đokovića i njegove situacije u Australiji. U petak mu je drugi put ukinuta viza i sada se čeka njegovo saslušanje u petak uveče u 22.00 po srpskom vremenu.

I dok Đokovića napada teniska legenda Žastin Enan, a ministar Aleks Houk može da Novaku i treći put ukine vizu ukoliko ovaj opet slavi na sudu - oglasio se i slavni Nikola "Niki" Pilić.

Čuveni bivši teniser i teniski stručnjak koji se sa Đokovićem sarađivao u Dejvis kup reprezentaciji, bio je gost Kurir televizije u emisije "Usijanje" u kojoj je govorio o čitavom slučaju.

On je rekao da je uveren da Novaku neće dozvoliti da ostane u Australiji, pošto su i njegove šanse sve manje.

"Ne treba čovek da bude advokat, ovde je jako jednostavna priča. Australijska federacija i nezavisni doktori su mu dali zeleno svetlo i rekli su mu 'sedi u avion i dođi'. Došao je u Melburn i onda su rešili da će ga tretirati kao kriminalca. To je čista politička igranka, politika duboko ide uz sport", počeo je Pilić.

On je u dahu branio Đokovića u ovom slučaju.

"Novak je čovek koji je devet puta osvajao Australijan open, a ne daju mu nikakvih kredita, maltretiraju ga kao kriminalca. Ovo je čista politička priča gde premijer koji ima loš rejting, preko imena Novaka Đokovića skuplja neke političke poene. Oni kažu da bi on mogao nekoga da zarazi. Pa što nisu doneli odluku pre tri-četiri dana, nego u petak popodne, tako da Novakovi advokati imaju manje vremena? Australijanci su uvek bili lutka na konopcu Engleske i Amerike i što su oni njima govorili, to su oni uvek radili. Bio sam mnogo puta u Australiji i znam šta se događa. Ovo što su napravili je čista sramota. Kad je u pitanju politika, onda sam siguran da Novak ima manje šanse od 50 odsto."

Izvor: MN Press/Profimedia

Pilić je komentarisao i kakva će biti situacija za Novaka ukoliko bude slavio na sudu i na kraju bude učestvovao na Australijan openu.

"Najvažnije je da on dobije garancije da igra i da on dobije prvo i drugo kolo i da se njegova forma diže. Da prođe prvu nedelju, da može da uđe u svoju "šestu brzinu". On tamo voli da igra, tamo mu loptice odgovaraju, podloga terena... Ali da li će on igrati ili neće? Ja znam, bio sam u Australiji, znam kako oni misle o svemu tome. Ovo što su napravili od njega je sramotno. Izuzetno sam razočaran. Uveren sam, daj Bože da nisam u pravu, uveren sam da neće pustiti Novaka u Australiju", zaključio je Nikola Pilić.

Evo kako je Đoković trenirao u petak: