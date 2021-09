Nikola Pilić se rasplakao zbog Novaka Đokovića.

Izvor: Eurosport/Screenshot/RTS/Printscreen

Jedan od ljudi koji najbolje poznaje Novaka Đokovića svakako je Nikola Pilić.

Legendarni hrvatski teniser je pričao o Noletu i dešavanjima sa US opena gde je u finalu izgubio od Danila Medvedeva.

"Novak nas je malo razmazio pobedama. Siguran sam da je polufinalni meč sa Zverevim uzeo previše energije Novaku u meču sa Medvedevim. Ima 34 godine i telo se ne oporavlja tako brzo. Fizički nije bio spreman za finale. Šta god je pokušao, nije išlo. Danil je odličan igrač, ali Novakov ritern nije funkcionisao, nije uspeo da napravi brejk. Žao mi je, bilo bi lepo da je osvojio sva četiri grend slema kao Rod Lejver. Ipak, uveren sam da će se brzo vratiti", rekao je Pilić za RTS.

U finalu je, za razliku od nekih prethodnih, publika bila na strani srpskog igrača.

"Oni su želeli da gledaju istorijski meč i da budu deo te istorije. Ti zapadni mediji su godinama favorizovali Federera i Nadala. Ako je Novaku to neka vrsta satisfakcije, onda treba i to da se spomene. Đoković će još turnira osvajati."

Pogledajte i najzanimljivije detalje iz Njujorka:

Vidi opis ČUVENI HRVAT ZAPLAKAO ZBOG ĐOKOVIĆA! Pilić u suzama: Novak je za mene najbolji igrač svih vremena! Novakova izjava posle finala US opena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Eurosport/Printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Twitter/Eurosport/Screenshot Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: eurosport Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia/Sarah Stier Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia/Matthew Stockman Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Jedna od tema bila je borba sa presijom.

"On je već 10 godina pod pritiskom.Ima veliku želju za pobedom. Možda je u toj želji izgoreo. Pečat svega je bilo to polufinale od pet setova sa Sašom. Igrao je protiv inspirisanog protivnika, Medvedev je na bitne poene igrao fantastično ili servirao as udarce. Ja sam njegov navijač. Znate li vi koliko je 350 nedelja na vrhu u godinama? Ne može svaki dan da bude savršen. Tako nije bilo ovog puta."

Čuveni Pilić je ubeđen da Novak već u Australiji može da stigne do 21. grend slem titule, a koliko ima poverenja u Đokovića je govorio i nedavno za MONDO.

"Pa niko nije osvojio devet puta Australijan open, pa to je jedino Novak uradio. On se oseća fantastično u Melburnu i sigurno da ako se bude osećao dobro da će osvojiti deseti. Ja sam siguran da su ambicije Novaka velike. Mlađi je od Nadala i Federera i siguran sam da će pre ili kasnije on osvojiti 21. titulu. Ali, samo da vam kažem, to nije bitno. Onog momenta kada je Đoković osvojio Vimbldon, stavio sam sve na sto i došao do toga da je u pet različitih komponenata najbolji na svetu."

Na kraju razgovora ni sam nije mogao da kontroliše emocije.

"Neću biti subjektivan, Novak je za mene najbolji svih vremena. Novače, glavu gore, i meni je teško", kroz suze je zaključio Nikola Pilić.