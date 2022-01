Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je video poruku podrške Novaku Đokoviću i odgovor premijeru Australije

Poruku Vučića prenosimo u cjelosti:



"Suočeni smo sa mnogo problema i pritisaka u regionu i iz cijelog svijeta, ali ono što nama kao narodu nikada nisu uspjeli daslome je naše srce, ponos i dostojanstvo. Ovo govorim zbog svega što se zbiva u Melburnu u Australiji i ne zato što me zanima dobijanje bilo kakvih političkih poena, jer nikada se nisam kitio tuđim perjem, ali napadi na Novaka Đokovića, državljanina Srbije, na Srbina, građanina ove zemlje iz nama nepoznatih razloga dostigli te razmjere, da je nemoguće za mene a da se ne oglasim i da ne kažem samo šta mislim, već i šta je naš odgovor Australiji. Vjerovatno ne bih ni riječ rekao da posle ponovljene odluke australijskih vlasti da se ukine viza Novaku Đokoviću, da se nije oglasio premijer Australije Skot Morison koji je rekao da je zadovoljan i da pozdravlja odluku ukudanja vize najboljeg svjetskog tenisera, Srbina Novaka Đokovića", rekao je Vučić i dodao:

"Začuđen sam prije svega zbog činjenice da prvo takve odluke donose izvršni organi vlasti, a posle pravovaljanih odluka sudskih organa vlasti. Nerijetko nam drže pridike o tome šta je vladavima prava. Možete li da zamislite kako bi to izgledalo kada bi u Srbiji neki ministar mogao da poništi odluke sudija. Ja bih stvari vratio na nešto još važnije. Ako ste htjeli Novaku da zabranite da po 10. put osvoji trofej u Melburnu, zašto ga niste vratili odmah, zašto mu niste rekli da nije moguće da uđe u vašu zemlju, zašto ga mlatretirate i iživljavate, ne samo nad njim već i nad njegovom porodicom, već nad cijelom nacijom, slobodarskom i ponositom. Je li to potrebno da bi dobili neke izbore, je li vam to potrebno da bi se dodvorili svojoj javnosti. E pa pojavio se jedan predsjednik iz jedne male zemlje koji to sve da kaže jedom velikom premijeru iz jedne velike zemlje. Znate zašto smijem? Jer govorim istinu i zato što i vi znate da vam govorim istinu. Mi ćemo se boriti za Novaka Đokovića i to što ćete ga maltretirati dan, dva, pet, manje ili više neće promijeniti sud našeg naroda o narodu u Australiji kojeg izuzetno cijenimo, ali ni o Novaku Đokoviću".