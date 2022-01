Lekar Zoran Gojković govorio je o Novakovom testu i o tome da li bi mogao da bude kažnjen jer je sa koronom davao intervju.

Izvor: FoNet/Aleksandar Barda

Na dan kada ceo svet priča o ponovnom oduzimanju vize Novaku Đokoviću u Australiji, u Beogradu je održana sednica Kriznog štaba posle koje je bilo reči o najboljem teniseru sveta.

Novinar Si-En-Ena pitao je pokrajinskog sekretara za zdravstvo da li je pozitivni PCR test Novaka Đokovića u decembru bio validan.

"Sva medicinska dokumentacija koju neko ima njegovo lično vlaništvo i preuzimam na sebe mogućnost da budem krivično gonjen od gospodina Novaka Đokovića. Svako objavljivanje medicinske dokumentacije bez znanja bilo kog građanina republike Srbije je krivično delo", rekao je Gojković novinaru.

"Što se tiče vaših tvrdnji, povodom objavljivanja dokumentacije na društvenim mrežama, analizirali smo taj dokument i on je apsolutno validan. Izdan je od strane nadležnog državnog organa republike Srbije i za nas je ta priča apsolutno jasna. Novak Đoković je imao validan dokument izdat od strane nadležne ustanove u Srbiji da je bio pozitivan na SARS Korona 2 virus. To je sve što je za pitanje koje ste mi uputili".

Na dodatno pitanje da pojasni "ID" broj na testu, Gojković je dodao: "Dokument o validnosti o kojem govorim je apsolutno ispravan i tačan. Izdat od strane nadležnih organa Republike Srbije. Novak Đoković bio je pozitivan na prisustvo korona virusa".

Novinar je konstatovao da je Novak rekao da mu je rezultat testa koji je uradio 16. decembra stigao oko 8 sati uveče, a da o tome nije obešten do sutradan. Zašto nije to saznao do 17. decembra? Pokrajinski sekretar je rekao da bi to pitanje trebalo da postavi Novaku.

"To ćete da pitate Novaka Đokovića, a ne mene. To kad je on otvorio mejl i video, nije pitanje za mene. Ja mogu samo da kažem da je dokument koji ima - validan. Posle očitavanja, poslat je na adresu pacijenta u toku tog dana, u kasnim večernjim satima. Šta je on radio posle toga? Ja to ne mogu da komentarišem, to je pitanje za njega".

Da li bi Novak trebalo da bude kažnjen zbog priznanja da je 18. decembra prekršio karantin?

"Sad se vraćamo na ranije pitanja. Ne postoji kazna kojom bi on mogao da bude kažnjen po zakonu u Srbiji vezan po prekšaju koji je napravio, ako ga je napravio. Ukoliko je uhvaćen u prekršaju mera samoizolacije koja mu je naložena od strane nadležih organa, mogao je biti samo vraćen u izolaciju. I dodatno pojašnjenje - kazna za prekršenu samoizolaciju mogla je da bude izvršena samo u vanrednom stanju".

Za kraj, on je izrazio žaljenje što Novak Đoković nije vakcinisan.

"Žao mi je što se Novak nije vakcinisao, jer bi to bio podstrek i za druge da se vakcinišu, ali isto tako branim njegovu slobodnu volju da se ne vakciniše, iako se sa time ne slažem. Nijedna država nije donela odluku da se građani moraju obavezno vakcinisati. Dok to ne bude, moramo poštovati različitosti i slobodu mišljenja, iako se sa tim duboko ne slažem kao lekar i ko neko ko leči pacijente i ko zna blagodeti vakcinacije".