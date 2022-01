Ovo suđenje po svemu sudeći neće ličiti na prethodno, na kojem su Novakovi advokati sa lakoćom dobili slučaj.

Izvor: Profimedia

Posle dva sata pretresa pred sudijom Kelijem, slučaj Novaka Đokovića protiv ministra koji mu je ukinuo vizu prebačen je na federalni sud, što nije ono što su hteli branioci najboljeg tenisera sveta.

Prema trenutnom stanju stvari, Novak će biti saslušan u petak od 22 časa po vremenu u Srbiji i to će biti početak novog kruga australijskog pakla srpskog tenisera, koji se i dalje nada da će u ponedeljak igrati na Australijan openu.

Međutim, njegove šanse sada nisu toliko velike kao pri prvom suđenju, evo i zašto. Objašnjenje je dala australijska pravnica Sangita Pilaj.

Kao prvo, ministar Houk je doneo odluku "133C(3)", što znači da ne mora da daje obaveštenje o svojoj nameri da poništi Đokovićevu vizu. To smanjuje rizik da ministar napravi kobnu proceduralnu grešku, kakve je pravila granična policija.

Kao drugo, pravilo "prirodne pravde" u anglosaksonskom pravu (pravilo protiv pristrasnosti i za pravično saslušanje) se ne odnosi na odluke koje se donose pod "133C(3)". To znači da dok Đoković ima pravo da ospori Houkovu odluku, on to može da uradi samo po užim osnovama.

Konkretno, smanjen je njegov prostor za tvrdnju da je odluka nepravedna.

Pravnica je objasnila da otkazivanje vize po članu "133C" takođe znači da Đoković ne može da traži preispitivanje zakonskih prava pred Upravnim žalbenim sudom. Odlazak na sud je njegova jedina opcija ako želi da ospori odluku ministra.

Takođe, ona je naglasila i činjenicu koja neće prijati Novakovim navijačima.

"Pogrešno je misliti da je Novakov adut to što je ministar otkazao njegovu vizu u javnom interesu. Australijski sud se u velikoj većini slučajeva oslanja na presudu ministra kada odlučuje da li je nešto u javnom interesu".

Pravnic je zaključila da Đokovićev slučaj jeste neobičan, ali i nije u praksi.

"Imigracioni ministar i ministar unutrašnjih poslova imaju veliku moć i postoji sve veća navika da je koriste kao mač", objasnila je ona.