Nekada najbolja igračica sveta uputila savet Noletu.

Izvor: YouTube/Tennis Channel/MN Press

Agonija Novaka Đokovića u Australiji i dalje traje, a nekada prva teniserka sveta Žastin Enan ima poruku za srpskog asa - da odustane.Prema njenom mišljenju, Novak ne bi trebalo dalje da komplikuje situaciju pravnom borbom protiv očigledno veoma moćnog ministra. Ona misli da bi on trebalo da se povuče.

"Mislim da bi u ovom trenutku najbolja stvar bila da on ne igra", rekla je ona u prvoj reakciji na presudu prema kojoj će mu opet biti određen pritvor - iako je nejasno gde i kako.

"Ne kažem da Novak ne mora da se bori u tako komplikovanoj situaciji, jer je on mislio da je to ispravna stvar, ali mislim da je dokazano da mnogi Australijanci ne žele da on igra", dodala je Belgijanka, a preneo "Rojters".

U skladu s tim, ona je zaključila da je Đokoviću najbolje da se spakuje i da ode kući, gde će biti miran i slobodan.

"Možda je bolje za sve, za tenis, za turnir i možda za njega, da ne učestvuje na turniru", dodala je Enan.

U međuvremenu, Australijan open za ponedeljak je zakazao mečeve takmičara iz "gornjeg" dela žreba, u kojem je i Novak Đoković. To znači da bi prema jednom od scenarija on mogao pravo iz pritvora na teren.