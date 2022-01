Pojavio se novi dokument koji bi mogao da ima veliki uticaj na sudu u Melburnu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se žalio na odluku o ukidanju vize u ponedeljak će saznati da li može da igra na Australijan openu.

Za to vrijeme se u javnosti pojavio dokument koji može da spasi tenisera. Tačnije, pojavilo se objašnjenje o svim zahtjevima koje je teniski savez Australije imao za nevakcinisane tenisere. Sve to im je proslijeđeno mejlom.

U njemu stoje ključni podaci koji će poslužtii Novaku da na sudu pokaže da je postojao dopis iz Australije o koracima koje igrači treba da naprave da bi dobili dozvolu. Sve to je srpski igrač ispoštovao, uostalom ne bi dobio medicinsko izuzeće i vizu da nije to uradio.

"Dokument pokazuje da su igračima dostavljene sve informacije i proces od dva koraka koji je neophodan da bi igrali na turniru, iako nisu vakcinisani. U njemu se nalazi i klauzula po kojoj teniseri moraju da dokažu da su preležali koronu u prethodnih šest mjeseci, što je bio osnov za Novakovo izuzeće", piše u tekstu australijskog "Heralda".

Međutim, ono što bi mogao da bude najveći problem u cijeloj situaciji jeste što krivicu svaljuje na teniski savez Australije.

"Taj mejl je poslat 7. decembra 2021. i to pošto su ih australijske vlasti već obavijestile da to što je neko preležao koronu nije uslov za dozvolu. Tajming u svemu tome je kritičan, jer pokazuje da je za cio fijasko kriv australijski teniski savez, a to potvrđuje riječi Jasinte Alan", piše u tekstu.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da se traže dva medicinska izuzeća, prvo za ulazak u Australiju, drugo za učešće na turniru. Oba dokumenta koja je Novak imao, jer je jasno da ne bi bez njih sjeo u avion i uputio se na drugi kontinent.

Imaće i sud i Đokovićevi advokati pune ruke posla na ročištu koje slijedi, a jedan poznati advokat se već oglasio po tom pitanju...