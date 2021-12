Bojana Popović nije bila tužna nakon poraza Crne Gore od Francuske 24:19, u posljednjem kolu prve faze na Svjetskom prvenstvu.

„Sve je manje bitno od toga koliko sam ponosna na moje djevojke, svih 60 minuta su se borile. Gotovo je nevjerovatno kakvu energiju one imaju. Teško je protiv Francuske, još teže kada one imaju pomoć sudija. Na kraju, dobile smo aplauz neutralnih navijača, to je naša velika pobjeda. Ovaj meč je pokazao da Crna Gora ima svijetlu budućnost“, izjavila je selektorka Popović.