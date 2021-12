On je, naravno, sve demantovao i objasnio da bi ga policija uhapsila da je stvarno tukao nekadašnju UFC šampionku.

Izvor: Instagram/nrmontano/printscreen

Nekadašnja zvezda UFC-a i svojevremeno šampionka u toj organizaciji Niko Montano završila je u bolnici, a za telesne povrede zbog kojih se obratila lekarima optužila je kolegu, MMA borca Džastina Votsona. Po njenoj priči, Votson je na nju fizički nasrnuo u jednom hotelu u Teksasu.

Po detaljima koji su se nakon incidenta pojavili u javnosti moglo bi se zaključiti da su njih dvoje bili u vezi, ali za sada nema čvrstih dokaza o tome.

"Kolenom mi je pritisnuo vrat, gazio me i udarao. Držao me je za kosu i pribio uz okvir kreveta. nekako sam uspela da pobegnem, gola sam trčala kroz hodnik hotela. Vrištala sam! Na svu sreću, neko u hotelu je čuo moj krik i pomogao mi. Sada se nalazim u bolnici, a ne znam gde je on", ispričala je Niko.

Ovako izgleda Niko Montana:

Montano je bila jedno od prvih ženskih lica u UFC organizaciji i zbog svog neobičnog porekla uvek je privlačila mnogo pažnje. Ona dolazi iz indijanske porodice, tačnije potomak je naroda Navaho koji je živeo na teritoriji Amerike i pre kolonizacije.

Njene optužbe su veoma ozbiljne i izazvale su dosta pažnje, ali ih je Votson demantovao u kratkoj izjavi.

"Uvek postoje dve strane priče. Nemam o čemu da pričam, Niko i ceo svet treba da se osveste. Policija je bila ovde, niko nije uhapšen. Tužno je što je otišla u bolnicu, a uradila je to da bi postojala samo njena strana priče", rekao je Džastin Votson.

Džastin Votson je malo poznati MMA borac koji ima samo jednu profesionalnu borbu i tek je na ovaj način privukao veću pažnju na sebe. Za razliku od njega, Niko je bila svetska zvezda i prepoznatljivo lice UFC organizacije, sve dok nije dobila otkaz zbog padanja na doping testu.