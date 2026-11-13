Prvo obraćanje gabonskog košarkaša Krisa Silve od kada je obukao dres Partizana.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Gabonski košarkaš Kris Silva (30, 204 cm) zvanično je potpisao za Partizan i u svom prvom intervjuu poručio je da je i izuzetno uzbuđen zbog dolaska u Beograd. Iz njegovih riječi može se shvatiti da su pregovori potrajali, da je već postojalo više prilika da obuče dres Partizana, ali da su se sada kockice konačno posložile.

"Dolazim usred sezone, a ekipa je već u punom ritmu. Pokušaću da se uklopim i pomognem koliko mogu. Sezona je ipak još u ranoj fazi, tako da imam vremena da upoznam saigrače, stručni štab i naučim kako sve funkcioniše", rekao je Kris Silva.

Prema njegovim riječima, razgovarao je već sa nekim bivšim igračima Partizana koje poznaje, prije svih sa Pi Džej Doužerom koji mu je pomogao da lakše donese odluku: "Rekao mi je da je grad sjajan, da su navijači nevjerovatni i da je atmosfera posebna. Dugo smo razgovarali i rekao mi je mnogo lepih stvari. Najviše je isticao grad i navijače. Rekao mi je da su ludi, ali da upravo to sve čini posebnim i vrijednim dolaska", dodao je Silva.

"Hoću stopama Lazmea"

Stefon Lazme je bio prvi gabonski košarkaš koji je igrao za Partizan, a sada njegov put nastavlja Kris Silva koji kaže da navijači od njega mogu da očekuju zakucavanja, blokade, skokove i borbu.

"Čovječe, imam osjećaj kao da nastavljam njegovim stopama (stopama Stefona Lazmea, prim. aut.). Dok sam odrastao, još od trenutka kada sam počeo da igram košarku, on je uvijek bio uzor i primjer košarke u mojoj zemlji. Zato je velika čast nositi dres koji je i on nosio, ali to sa sobom donosi i određeni pritisak. Veoma sam uzbuđen. Nadam se da ću uspjeti da donesem navijačima bar isto toliko uzbuđenja koliko i on, možda čak i više, i da ćemo zajedno stvoriti lijepe uspomene".

Ko je Kris Silva?

Silva je rođen 1996. godine u Libervilu (Gabonu), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sarkamento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri. U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao.

Trener Đoan Penjaroja ima velikih problema sa povredama igrača na visokim pozicijama. Kevarijus Hejs i Tonje Džekiri su povrijeđeni i jedini klasični centar koji mu je na raspolaganju je Žofri Lovernj. Iz crno-bijelog tabora su više puta isticali da neće dovoditi igrače po svaku cijenu, a vidjećemo da je Silva pravo rješenje u ovom momentu sezone, pošto znamo da su pojačanja usred sezone i te kako znala da "osvježe" ekipu.