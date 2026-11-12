Crno-bijeli su sankcionisani zbog dešavanja na utakmici protiv Makabija.

Izvor: MN Press

KK Partizan kažnjen je sa 8.000 eura zbog paljenja baklji navijača na utakmici protiv Makabija u 10. kolu Evrolige. Više puta se pokazalo da u elitnom košarkaškom takmičenju ne praštaju ovakve ispade, ali najvatrenije pristalice su ponovo ignorisale apele kluba.

Disciplinska komisija Evrolige je izrekla kazne od 8. do 10. kola Evrolige, a osim beogradskih crno-bijelih, kažnjeni su i Bešiktaš i Cedevita Olimpija.

Pogledajte 00:09 Grobari zapalili baklju na Partizan - Makabi Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Istanbulski tim će morati da plati 7.000 eura zbog upada jednog navijača na teren tokom utakmice protiv Olimpijakosa, zbog čega je meč morao da bude prekinut.

Vidi opis Evroliga kaznila Partizan: Jedan incident je bio dovoljan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Sankcionisana je i Cedevita Olimpija zbog incidenta na utakmici protiv italijanske Tortone u 6. kolu Evrokupa. Klub iz Ljubljane mora da plati 8.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren.