Partizan srušio Baskoniju.

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Košarkaši Partizana pobijedili su Baskoniju rezultatom 80:66 u utakmici 11. kola Evrolige.

Partizan je zabilježio i šestu evroligašku pobjedu, dok je Baskonija upisala čak deseti poraz.

Naredne sedmice na programu je duplo kolo Evrolige, a crno-bijeli će oba meča igrati kod kuće. Najprije protiv Valensije, a potom i protiv Bešiktaša.

Partizan je odlično ušao u meč i brzo poveo sa 10:4. Međutim, gosti nijesu dozvolili crno-bijelima da se odvoje i držali su rezultatski priključak. Na kraju prve četvrtine bilo je 23:18 za Partizan.

U drugoj četvrtini bolja igra Baskonije. Razigrao se Duarte, dok se Partizan mučio u napadu. Gosti su upravo trojkom Duartea u 18. minutu prvi put došli do vođstva. Ipak, nakon tajm-auta Penjaroje, crno-bijeli su zaigrali bolje i na odmor otišli sa četiri poena prednosti – 42:38.

Partizan je sjajno ušao u nastavak meča i na krilima raspoloženih Tanaskovića i Karlika Džonsa prvi put stekao dvocifrenu prednost – 52:42. Međutim, crno-bijeli su tu stali, pa su se gosti ponovo vratili u meč i istopili prednost Partizana. Onda se ponovo pojavio Karlik Džons, koji je sjajnim potezima vratio crno-bijelima pet poena prednosti – 65:60.

U posljednjoj četvrtini Partizan je konačno uspio da slomi žilave goste iz Vitorije. Crno-bijeli su serijom 9:0 prelomili utakmicu u 36. minutu i otišli na +11 – 74:63. Najzaslužniji za ovu seriju bili su Tonje Džekiri i Pajola, koji su pogodili dvije vezane trojke.

Na kraju, relativno ubjedljiva pobjeda Partizana, koji je u samom finišu razgalio svoje navijače.

Džekiri je upisao 17 poena, pratili su ga Džons sa 16 i Tanasković sa 14 poena.

Kod gostiju je Duarte upisao 15, a Kuruc 10 poena.