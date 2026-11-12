Srpski košarkaš Nikola Jokić primio je udarac "ispod pojasa".

Izvor: BrickCenter/X/Printscreen

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić odigrao je sjajnu partiju u pobjedi Denver Nagetsa protiv Memfisa. Bio je dosta kritikovan na startu sezone, ali je konačno pronašao pravi ritam i meč završio sa 27 poena, 11 skokova i osam asistencija.

Rivali su mu dosta otežavali posao, igrali su čvrstu odbranu, a bilo je i prljavih poteza. Posebno je užasan start Kema Spensera koji se kretao bez lopte i namjerno laktom udario Jokića u međunožje, da bi se potom prevrnuo kao da je on fauliran.

Nikola je u čudu gestikulirao ka sudiji i na kraju je igrač Memfisa kažnjen za opasan potez.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Cam Spencer INTENTIONALLY hit Jokic in the nuts https://t.co/J1UII4u2KE — BrickCenter (@BrickCenter_)November 12, 2026

Navikao je Nikola na ovakve udarce, ali se čini da je konačno dobio malo više respekta kod sudija, nakon pet sezona u kojima mu praktično nije bilo ravnog na centarskoj poziciji.

Iako srpski as možda šuterski nije najbolje ušao u sezonu, njegove brojke su i dalje impresivne. Prosječno bilježi 23,5 poena, 10,8 skokova i devet asistencija po meču.