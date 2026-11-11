Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore porazom je započela drugu fazu kvalifikacija za Eurobasket 2027. Izabranice Jelene Škerović izgubile su u Istanbulu od Turske rezultatom 79:62 (18:14, 19:17, 20:11, 22:20).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako su nastupile u podmlađenom sastavu i bez šest igračica sa šireg spiska, crnogorske košarkašice pružile su dobar otpor favorizovanom domaćinu, posebno tokom prvog poluvremena.

Crna Gora je odlično otvorila utakmicu i povela 8:2, ali je Turska ubrzo preuzela kontrolu. Gošće su uspjele da održe rezultatski priključak, pa su na poluvrijeme otišle sa šest poena zaostatka (37:31).

Početak treće četvrtine donio je novu nadu za našu selekciju, koja je prišla na samo dva poena minusa (37:35). Ipak, uslijedio je pad u igri Crne Gore, što je iskusna turska ekipa iskoristila i serijom 8:0 u završnici treće dionice stekla prednost od 15 poena (57:42).

U posljednjoj četvrtini naše košarkašice uspjele su da pariraju rivalu, ali nisu imale snage za rezultatski preokret.

Najbolja u crnogorskoj selekciji bila je Taja Dejvis-Rajmer sa 22 poena i sedam skokova. Sanja Akšam postigla je 12, a Zorana Radonjić 11 poena. Marija Leković dodala je osam poena i pet asistencija, dok je Bojana Kovačević ostvarila zapažen učinak od šest poena i čak 12 skokova.

Crna Gora je u Istanbul otputovala značajno oslabljena, pošto zbog obaveza na američkim koledžima nijesu mogle da nastupe Milena i Maja Bigović, Ksenija Šćepanović, Jelena Bulajić, Janja Dragišić i Lana Vukčević.

U grupi I, pored Crne Gore i Turske, nalaze se još Poljska i Izrael. Plasman na Eurobasket 2027. izboriće dvije najbolje reprezentacije.

Nakon gostovanja u Istanbulu, crnogorske košarkašice očekuju dva važna meča pred domaćom publikom. Već 14. novembra u Podgoricu stiže Poljska, dok će tri dana kasnije rival biti Izrael. Izabranice Jelene Škerović pokušaće da pred svojim navijačima dođu do važnih bodova i nastave borbu za deveti uzastopni plasman na prvenstvo Evrope.