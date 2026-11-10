Kevin Panter će odsustvovati šest sedmica zbog povrede skočnog zgloba, što je zabrinulo navijače Barselone.
Košarkaš Barselone Kevin Panter (33) odsustvovaće šest secmica van terena zbog povrede lijevog skočnog zgloba, saopštio je večeras španski klub.
Iskusni bek je u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi prosječno bilježio 15,9 poena, 2,4 asistencije i dva skoka po meču. Vijest o njegovoj povredi zabrinula je navijače, a onda je klub u večernjim satima otklonio svaku dilemu i pokazao pravo stanje stvari.
Barsa ima skor od sedam pobjeda i tri poraza i trenutno je sedmoplasirana, a u narednim rundama čekaju je mečevi protiv Panatinaikosa u Atini 13. novembra, a zatim uzastopni kod kuće protiv Pariza (17.11), Zvezde (20.11) i Fenerbahčea (24.11)
Nije samo Panter povrijeđen
Barselona je u saopštenju navela da će i britanski krilni košarkaš Tosan Evbuomvan (25) morati da odsustvuje oko tri sedmice zbog povrede trbušnih mišića. Evbuomvan ima prosjek od pet poena, 4,3 skoka i jedne asistencije po utakmici u Evroligi.
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(Tačno/MONDO)