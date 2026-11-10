Kevin Panter će odsustvovati šest sedmica zbog povrede skočnog zgloba, što je zabrinulo navijače Barselone.

Izvor: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Barselone Kevin Panter (33) odsustvovaće šest secmica van terena zbog povrede lijevog skočnog zgloba, saopštio je večeras španski klub.

Iskusni bek je u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi prosječno bilježio 15,9 poena, 2,4 asistencije i dva skoka po meču. Vijest o njegovoj povredi zabrinula je navijače, a onda je klub u večernjim satima otklonio svaku dilemu i pokazao pravo stanje stvari.

Barsa ima skor od sedam pobjeda i tri poraza i trenutno je sedmoplasirana, a u narednim rundama čekaju je mečevi protiv Panatinaikosa u Atini 13. novembra, a zatim uzastopni kod kuće protiv Pariza (17.11), Zvezde (20.11) i Fenerbahčea (24.11)

Nije samo Panter povrijeđen

Barselona je u saopštenju navela da će i britanski krilni košarkaš Tosan Evbuomvan (25) morati da odsustvuje oko tri sedmice zbog povrede trbušnih mišića. Evbuomvan ima prosjek od pet poena, 4,3 skoka i jedne asistencije po utakmici u Evroligi.







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(Tačno/MONDO)