Trener Crvene zvezde Ibon Navaro bio je nezadovoljan suđenjem protiv Slovana iz Bratislave.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro održao je jako zanimljivu konferenciju za medije poslije pobjede protiv Slovana iz Bratislave u 7. kolu ABA lige. O suđenju nije previše želio da komentariše, ali je bilo jasno da je i te kako nezadovoljan, a na jedno pitanje je odbio da odgovori i u sjajnom raspoloženju napustio salu...

"Čestitam timu na pobjedi. Znali smo da moramo da ih limitiramo na šutu za tri poena, prvo broj pokušaja, a onda i kvalitet upućenih šuteva, što nismo radili dobro u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo bolje kontrolisali te situacije, kao i izgubljene lopte, pa smo uspjeli da se odlijepimo u trećoj četvrtini i zabilježimo važnu pobjedu u ABA ligi", rekao je Navaro u uvodu konferencije.

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"Mislim da nije bila loša utakmica za Džonatana, igrao je odbranu koju smo željeli. Patrik je igrao trojku. Nekada smo griješili i zahtijevali smo stvari od njega koje nikad nije bio. On je veliki momak kojem je potrebna lopta i igra kao krilo. To smo uradili sa njim danas. Sa njim smo pokušali da nađemo novu dimenziju. Bio je dobar danas", rekao je Navaro.

Španski stručnjak je dobio tehničku grešku u samom finišu meča kada je njegov tim imao ogroman plus, šta je razlog nezadovoljstva?

"Ne želim da pričam o sudijama, ali imali smo samo šest slobodnih bacanja, moram da provjerim snimak, ali mislim da ovo nije normalno."

Upitan je o teškom rasporedu u ovoj fazi sezone i činjenici da je morao da odmori četvoricu startera.

"Moramo da naučimo taj ritam, mi sada imamo jedan danje manje za pripremu za utakmicu koja slijedi zato što mora da odmori igrače. Sa druge strane, danas smo imali 4/5 startera koji nisu igrali. Tako je kako je, ako želimo da budemo profesionalci, moramo dobro da se pripremimo i za ovakve utakmice", kaže Navaro i nastavlja:

Izvor: MN Press

"Moramo da nađemo balans, ovo je tim od 17 igrača, naravno da svi žele da igraju Evroligu, ali nama je jako važna i ABA liga. Kada pobjeđujemo ovakve utakmice, to je pobjeda cijelog tima. Sampouzdanje može da se dobije ne samo na utakmica, već i treninzima, kao i onim stvarima koje vi ne vidite".

Posebno je bio zanimljiv njegov odgovor na pitanje da su pred njegovim timom tri jako važne i odlučujuće utakmice (tri teška gostovanja).

"Šta je odlučujuće u novembru. Znam raspored i Virtus je najvažniji. Sad ja postavljam pitanja, za šta su odlučujuće? Nakon toga ima još 23 utakmice", rekao je Navaro u šaljivom tonu i napustio konferencijsku salu.

(MONDO)