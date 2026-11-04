Košarkaški klub Budućnost Voli najoštrije je osudio incident koji se, prema navodima medija, dogodio nakon utakmice protiv Niners Chemnitz, kada je gostujućem navijaču, kako je objavljeno, oduzet šal.

Izvor: KK Budućnost Voli

Iz podgoričkog kluba poručili su da nasilje, prijetnje i neprimjereno ponašanje nemaju mjesto u sportu, ističući da košarka treba da bude prostor prijateljstva, poštovanja i zajedništva.

U saopštenju su naglasili da je navijač njemačkog kluba u dvorani dočekan prijateljski, kao i svi gosti koji dolaze u Podgoricu, te da klub njeguje vrijednosti gostoprimstva, međusobnog uvažavanja i sportskog duha, bez obzira na klupsku pripadnost.

Iz Budućnosti su naveli da, prema informacijama kojima raspolažu, ne znaju ko je počinilac incidenta, koji se, kako je objavljeno, dogodio nakon utakmice, van dvorane i van njihovog nadzora. Istakli su da klub ne može snositi odgovornost za taj događaj, ali da to ne umanjuje žaljenje zbog onoga što se dogodilo.

Ipak, poseban razlog za ponos, kako su istakli, predstavlja gest njihovih navijača, koji su, nakon što su saznali za incident, pronašli navijača njemačkog tima kojem se nemili događaj desio.

Uz iskrene izraze žaljenja zbog svega što je doživio, poklonili su mu šal Budućnosti i ispratili ga na aerodrom.

Iz kluba su poručili da ovaj gest pokazuje kako sport, poštovanje i prijateljstvo nadilaze svaki incident, te da vjeruju da je na taj način popravljen utisak i da je priča, uprkos nemilom događaju, dobila lijepu sportsku dimenziju.

„Želimo da svaki navijač, svaki gost i svaki ljubitelj košarke koji dođe u Podgoricu osjeti dobrodošlicu, sigurnost, poštovanje i prijateljstvo. To su vrijednosti koje naš klub zastupa i koje će nastaviti da njeguje“, poručili su iz KK Budućnost VOLI.