Alesandro Pajola je kao kapiten predvodio Virtus do prošlog ljeta, a onda je nakon više od deceniju promijenio sredinu.

Izvor: MN Press

Košarkaši Žalgirisa nanijeli su drugi uzastopni poraz Partizanu u Evroligi, a ponovo je u glavnoj ulozi bio Karsen Edvards. On je prošle sezone bio saigrač sa Alesandrom Pajolom i Lukom Vildozom u Virtusu, a sada su bili sa suprotnih strana.

Omaleni plejmejker je ljetos pojačao litvanski tim, dok su Italijan i Argentinac promijenili dres, ali ne i klupske boje. Amerikanac je priznao da mu je bilo čudno da vidi Pajolu u opremi Partizana, pošto je u Virtusu proveo čitavu karijeru.

"Bilo je čudno vidjeti Pajolu. Znamo ga u dresu Virtusa, legenda je tog kluba, pa je ludo vidjeti ga u drugom crno-bijelom dresu. Obojica su odlični igrači, učio sam od njih i uživao igrajući sa njima. Lijepo je što mogu da nastavim da se takmičim sa njima", rekao je Edvards za Meridian sport.Photo Set as poster photo

Amerikanac je svjestan njihovih kvaliteta i posebno je istakao koliko su dobri u defanzivi. "Izuzetno su talentovani i prilagodljivi. Luka je odličan dodavač, kao i Pajola, ali vidite i kako igraju bez lopte, kako čitaju igru. Obojica su sjajni defanzivci. Lijepo je vidjeti ih jednog pored drugog."

Kako bi uporedio dvojicu bekova Partizana? "Luka ima brže ruke i krade lopte, ali Pajola je igrač pored kojeg za sve morate dobro da se potrudite. Lijepo je vidjeti ih na ovom nivou."

Žalgiris za sada igra promjenljivu košarku na startu sezone, ali definitivno imaju tim koji može da cilja plej-of. Ključno će biti da se Edvards u potpunosti prilagodi i podredi timu.

Vidi opis Karsen Edvards: "Čudno mi je da vidim Alesandra Pajolu u dresu Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Dobro se osjećam. Pokušavam da se prilagodim, budem najbolja verzija sebe i pomognem ovom timu da pobjeđuje. Volim da idem dan po dan, to je moj proces", zaključio je Edvards u razgovoru za Meridian sport.

(MONDO)