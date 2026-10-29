Košarkaši Budućnosti u subotu od 19 časova u dvorani Morača dočekuju čačanski Borac, u utakmici šestog kola AdmiralBet ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Plavo-bijeli žele da nastave sa dobrim partijama u regionalnom takmičenju i pred domaćom publikom pokažu da ih nesrećan poraz u Trentu nije izbacio iz ritma.

Ipak, Podgoričane očekuje ozbiljan izazov. Borac je tokom ljeta značajno izmijenio igrački kadar, a rezultati na početku sezone pokazali su da je riječ o ekipi koja ima kvalitet da se ravnopravno nosi sa brojnim rivalima u ligi.

Čačani su prethodnu sezonu završili borbom za opstanak, ali su u novu kampanju ušli sa znatno većim ambicijama. Ključnu ulogu u formiranju novog tima imao je trener Saša Ocokoljić, koji je ostao na klupi i dobio dvogodišnje produženje ugovora.

Tokom ljeta Borac su napustili Pavle Nikolić, Aleksa Uskoković i Nikola Manojlović, dok su u klub stigli Jovan Novak, Balša Živanović, Ranko Simović i Marko Radovanović. Američki tandem Entoni Roj – Kalil Spir dodatno je pojačao napadački potencijal ekipe, a svoje mjesto u sastavu pronašao je i mladi Luka Roganović. Važan dio tima i dalje čine kapiten Uroš Čarapić, Marko Jošilo, Mihailo Mušikić i Đorđe Ćurčić.

Da su promjene donijele željeni efekat, Borac je pokazao već u uvodnim kolima. Nakon poraza od Širokog rezultatom 81:87, ekipa iz Čačka vezala je tri pobjede. Na gostovanju Igokei slavila je sa 94:83, potom je u Zagrebu savladala Cibonu sa 95:94, dok je pred svojim navijačima bila bolja od FMP-a rezultatom 95:87.

Napadačka statistika dodatno potvrđuje koliko je Borac opasan. Na prve četiri utakmice postizao je prosječno 91,25 poena, uz izuzetno visok procenat realizacije šuteva za dva poena, koji se približava 66 odsto. Ekipa igra brzo i samouvjereno, dobro koristi prednosti svojih visokih igrača, a dolaskom Jovana Novaka dobila je organizatora igre koji uspješno povezuje sve napadačke opcije.

Novak je već pokazao koliko znači novom timu. Protiv FMP-a upisao je 13 asistencija, uz šest poena i šest skokova, potvrdivši da njegov doprinos nije ograničen samo na poentiranje. Upravo će kontrola njegove igre biti jedan od važnijih zadataka za odbranu Budućnosti.

Velika prijetnja po koš domaćina biće i Kalil Spir, koji je odlično započeo sezonu. Protiv Cibone postigao je 25 poena, a protiv FMP-a 24, uz devet skokova. Svojom snagom, pokretljivošću i sposobnošću da završava akcije blizu obruča predstavlja ozbiljan problem za protivničke odbrane. Značajnu ulogu u napadu ima i Roj, dok Simović, Radovanović i Jošilo donose iskustvo, čvrstinu i dodatnu širinu u igri.

Iako Borac trenutno djeluje veoma uvjerljivo u napadu, njegova odbrana ostavlja prostor za napredak. Čačani primaju gotovo 88 poena po utakmici, što Budućnost može da iskoristi kroz agresivnu igru, dobru kontrolu skoka i napadanje protivničkih slabosti. Važno će biti nametnuti ritam od samog početka i spriječiti goste da kroz Novakovu organizaciju lako dolaze do otvorenih pozicija.

Istorija međusobnih susreta ide u prilog podgoričkom timu. Od kada je Borac u sezoni 2020/21 postao član najvišeg ranga ABA lige, Budućnost je slavila u devet od deset međusobnih utakmica. Jedini poraz pretrpjela je upravo u Morači, 15. aprila 2023. godine, kada su Čačani iznenadili domaćina i pobijedili rezultatom 87:85.

U ostalim duelima Podgoričani su uglavnom bili sigurni. Prvi susret odigran je u oktobru 2020. godine, kada je Budućnost slavila sa 86:83. U sezoni 2023/24 ostvarene su pobjede od 86:67 u Čačku i 100:79 u Podgorici, dok su prošle sezone plavo-bijeli bili bolji u gostima sa 88:82, a zatim i pred svojim navijačima rezultatom 86:69.

Subotnji meč biće prvi susret ovih rivala nakon duže pauze, a ovogodišnji Borac djeluje znatno konkurentnije nego u prethodnim sezonama. Gosti u Podgoricu dolaze sa tri uzastopne pobjede i velikim samopouzdanjem, dok Budućnost želi da se nakon poraza u Italiji vrati na pobjednički put.

Zbog toga će podrška sa tribina imati dodatnu važnost. Morača bi ponovo mogla da bude značajan faktor u utakmici u kojoj će domaćinu biti potrebni energija, koncentracija i pravi odgovor na nalet raspoloženog protivnika.

Plavo-bijeli imaju priliku da pred svojim navijačima potvrde kvalitet, poprave utisak nakon gostovanja u Trentu i nastave borbu za što bolju poziciju u ABA ligi.

PRODAJA KARATA

Ulaznice za utakmicu Budućnost – Borac mogu se kupiti na biletarnici Mtel dvorane Morača u petak od 12 do 18 časova, kao i u subotu od 12 časova do početka utakmice.

Cijene ulaznica su 5, 7 i 10 eura.

Početak utakmice zakazan je za subotu u 19 časova.