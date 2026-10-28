Košarkaši Crvene zvezde dobro su uzdrmali klupu na kojoj sjedi Oded Kataš.

Izvor: MN Press

Gledali smo rapsodiju košarkaša Crvene zvezde u osmom kolu Evrolige protiv Makabija, a izraelski mediji dan poslije debakla svog tima pokušavaju da pronađu razloge zašto je ekipa Odeda Kataša izgledala toliko loše u Beogradu.

Za poluvrijeme su dali samo 30 poena, a za prvu četvrtinu primili čak 34 poena, što dovoljno govori koliko su bili očajni. Naravno, ključni su bili kvalitet i energija izabranika Ibona Navara, ali Makabi nije uradio ništa da im oteža posao ni u nastavku...

Vidi opis Izraelci "razapeli" Makabi: Pet razloga za debakl protiv Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

Izraelski "Sport5" navodi pet razloga za debakl Makabija i predviđa da bi uskoro moglo da dođe do smjene na klupi, ako Oded Kataš ne uspije da prodrma tim i zabilježi pobjede u narednih nekoliko važnih mečeva, među kojima su i derbiji.

"Kako je ovo moguće?"

"Utakmica je bila gotova već nakon pet minuta, pri vođstvu Srba od 5:22. Bilo je teško razumjeti kako je moguće da, nakon kolapsa protiv Real Madrida (kada su ispustili prednost od 15, 20 poena) i prvog poraza u domaćem prvenstvu u posljednje dvije godine od nekog tima koji nije Hapoel iz Tel Aviva ili Jerusalima, igrači Makabija nisu od samog starta 'grizli' parket. Kako je moguće da je, već u prvom napadu, sjajni Kris Džons (sedam asistencija) proigrao Koloka, a da Danijel Tajs, Herd i Briston nisu ni trepnuli? Kako je Tajson Karter mogao da pogađa trojku za trojkom (ukupno šest), dok su mu protivnici i dalje ostavljali čitav metar prostora? I kako je moguće da se tek nakon osam minuta i 13 sekundi igre - kada je Makabi već primio 30 poena - neko u timu sjetio da napravi prvi faul?! Kako?!", navodi se u tekstu "Sport5".

Zašto je Kataš to opet uradio?

Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

"Oded Kataš je pored terena djelovao zapanjeno. Ne samo da je prekjuče morao da napusti Izrael i propusti izbore, već mu nije bilo jasno ni zašto njegov tim izgleda ovako. Albertu Ajnštajnu se pripisuje izreka (iako je on nije izgovorio): 'Ludilo je raditi jednu te istu stvar iznova i iznova, a očekivati drugačiji rezultat.' Kataš nije promijenio startnu postavu - iako je možda trebalo da ubaci Klarka umjesto nesposobnog Volasa (tri poena za 17 minuta, šut iz igre 1/7), da vrati Vila Rajmana u tim kako bi od samog početka donio čvrstinu, te da ponovo stavi Romana Sorkina u prvi plan (kako u pogledu minutaže, tako i u pogledu samopouzdanja), budući da je on najbolji ofanzivni igrač koga ima na raspolaganju. Pa, da li je onda čudo što nismo očekivali ovakav ishod?", pitaju se Izraelci.

Makabi opet primio 16 trojki i 100 poena

"Makabi iz Tel Aviva je juče ponovo primio 16 trojki. To je bio njihov prosjek u dosadašnjih pet poraza, a taj broj se ni juče nije promijenio. Ekipa Crvene zvezde je pogodila 16 trojki uz procenat šuta od 45 odsto, a da nisu 'skinuli nogu sa gasa', razlika bi na kraju iznosila čak 30 poena. Ako Makabijeva odbrana 'čovjek na čovjeka' dozvoljava toliki broj trojki iz utakmice u utakmicu, možda bi trebalo da isprobaju nešto drugo? Možda kombinovanu odbranu, ili čak zonu na nekoliko minuta, kako bi natjerali protivnika na razmišljanje? Ovo je treća utakmica, od ukupno osam odigranih, u kojoj je Makabi primio 100 ili više poena."

Sumnje oko sastavljanja tima

"Da li jednoj ekipi treba šest bekova (trenutno ih ima jedva četiri) ili šest krilnih igrača - koliko ih Makabi ima - od kojih neki, poput Horda, imaju poteškoća da pronađu svoju ulogu? Činilo se da se, nakon pobjede u Valensiji, tim vratio na pravi put. Međutim, od tada je uslijedio niz od tri poraza; ko će sada zaustaviti ovu 'grudvu snijega' koja se pretvara u lavinu? Sutra se Pariz sastaje sa Makabijem. S jedne strane, Parižani stižu nakon šestočasovnog leta, nakon pobjede u Dubaiju. S druge strane, vratio se sjajni Nadir Hifi - ako je Pariz protiv Dubaija uspio da pobijedi uz 11 pogođenih trojki, onda protiv ovakvog Makabija svakako može ponovo da slavi", navodi se.

Sferopulos umjesto Kataša?

Izvor: MN Press

"Uzdrman, Makabi je počeo da razmatra druge opcije, uključujući bivšeg trenera Janisa Sferopulosa, prijatelja Koldebele (generalni menadžer Makabija). Kataš je u pregovorima za novi trogodišnji ugovor, ali on je i 2008. godine takođe potpisao trogodišnji ugovor, a već krajem decembra vratio opremu. Veliki ispit za Kataša biće tri derbija, koja se igraju u periodu od prvog do dvanaestog decembra. Pitanje je da li će uprava moći da prihvati poraze u derbijima, a da pritom ne preduzme nikakve mjere", zaključuje se.