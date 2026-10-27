Podgoričani su imali dvocifrenu prednost i na svega nekoliko sekundi do kraja bili nadomak trijumfa, ali je Trento slavio rezultatom 94:92 zahvaljujući trojci Kvinsija Olivarija.

Izvor: Trento/EuroCup

Košarkaši Budućnost Volija poraženi su na gostovanju Trentu rezultatom 94:92 u petom kolu Evrokupa, nakon dramatične završnice u kojoj je Kvinsi Olivari trojkom u posljednjim trenucima donio pobjedu italijanskom timu.

Iako su loše ušli u utakmicu i prvu četvrtinu završili sa zaostatkom od sedam poena (23:16), Podgoričani su u nastavku zaigrali mnogo bolje. Efikasnom drugom dionicom, u kojoj su postigli 34 poena, preokrenuli su rezultat i na poluvrijeme otišli sa prednošću od 50:47.

Budućnost je nastavila u dobrom ritmu i tokom treće četvrtine stigla do maksimalnih 14 poena prednosti. Ipak, pad koncentracije omogućio je domaćinu da se vrati u meč, pa je uoči posljednjih deset minuta rezultat bio izjednačen – 67:67.

Uslijedila je neizvjesna završnica u kojoj su se ekipe smjenjivale u vođstvu. Kada je Džastin Smit pogodio za 92:91 na svega 2,6 sekundi prije kraja, činilo se da je Budućnost na pragu važnog trijumfa. Međutim, nakon tajm-auta Trenta, Olivari je ostao dovoljno slobodan da uputi odlučujući šut za tri poena i donese domaćinu pobjedu.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bio je Aksel Butej sa 17 poena, dok je Morgan ostvario dabl-dabl učinak od 14 poena i 13 skokova. Trento je predvodio Olivari sa 21 poenom.

Podgoričani tako ostaju bez pobjede koju su imali nadomak ruku, nakon što nijesu uspjeli da sačuvaju veliku prednost i zaustave posljednji napad rivala.