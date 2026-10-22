Istraga o podmićivanju u grčkom sportu dovela je do hapšenja sudija i funkcionera, uz zapljenu više od 930.000 eura.

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Grčku potresa veliki skandal. Čak šestoro osumnjičenih, među kojima je i predsjednik Košarkaškog saveza, uhapšeno je. Među njima je i dvoje sudija Evrolige, jedan bivši i jedan aktivni. Prema informacijama koje su se ranije pojavile, u stanu jednog od osumnjičenih pronađeno je 820.000 eura, ali je poslije 24 sata i novog broja informacija promijenjena cifra. I ne samo to...

Grčka policija saopštila je da je u okviru istrage o skandalu sa namještanjem košarkaških utakmica zaplijenila 931.463 eura u gotovini, 14 mobilnih telefona, tri dresa timova, tri komada klupskih memorabilija, dva albuma sa igračima, laptopove i USB memorijske uređaje.

Istraga zbog sumnji na podmićivanje i namještanje utakmica dovela je do hapšenja predsjednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa, ali se pažnja javnosti posebno usmjerila na imena koja se povezuju sa suđenjem u Evroligi. Među osobama obuhvaćenim istragom, prema pisanju grčkih medija, nalaze se i bivši evroligaški sudija Elijas Koromilas i aktivna arbitarka Vasiliki Caruha. Pominju se i Petros Papapetru, Anastasios Piloidis i Jorgos Mavraganis, a u okviru policijske akcije izdato je ukupno šest naloga za hapšenje.

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Na društvenim mrežama se neprestano pojavljuju snimci hapšenja, a prema posljednjim informacijama advokati osumnjičenih su tražili odlaganje saslušanja, kako bi imali dovoljno vremena da se pripreme. S obzirom na to da je dokumentacija obimna, a dosije popriličan, istražni sudija je prihvatio zahtjev i potom odredio tri termina za saslušanja.

Ko će prvi pred sud?

Istražni sudija je odredio da će Petros Papapetru prvi pred one koji dijele pravdu. Bivši sudija biće saslušan u petak, dok će u nedjelju iskaz dati predsjednik Saveza Vangelis Liolios i biznismen Jorgos Mavraganis, a u ponedjeljak će biti saslušani aktivna sudija u Evroligi Vasiliki Caruha, sudijski funkcioner Ilijas Koromilas i bivši sudija Anastasios Piloidis.

Podrazumijeva se da će sve šestoro uhapšenih biti u pritvoru do saslušanja, a sve zbog straha od bjekstva.

Uhapšeni su odbacili sve optužbe, konkretno je advokat Caruhe i Koromilasa naveo da je pronađeni novac stigao legalnim kanalima, kao i da je čitava farsa loše režirana.

Zbog čega je pokrenuta istraga?

Istraga o skandalu sa namještanjem košarkaških utakmica nastala je zbog analize čak 50 mečeva i nakon što je zaplijenjeno više od 930.000 evra. I sve to u periodu od 2016. do 2026. Takođe se navodi da su svega dva meča odigrana u najvišem rangu grčke košarke. Osumnjičeni se terete za primanje mita, davanje nedozvoljenih koristi, kao i nezakonito uticanje na tok i ishode košarkaških utakmica.

Na kraju, do istrage ne bi došlo da se u Grčkoj nisu pojavili uzbunjivači. Njih dvojica su priznala da su primala novac, a potom su o tome dostavila i dokaze, što im je potom omogućilo imunitet i status svjedoka saradnika. S druge strane, odranije je poznato da bi osumnjičeni zbog čitave situacije mogli da dobiju i do šest godina robije.