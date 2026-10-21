U domu jednog sudije optuženog za namještanje utakmica u grčkoj košarci pronađeno je 820.000 eura.
Ogroman skandal drma grčku košarku! Predsjednik tamošnjeg Saveza Vangelis Liolios uhapšen je ove srijede. Osim njega, slobode su lišeni još jedan član Saveza, spoljni saradnik i sudija, zbog optužbi za namještanje utakmica.
Prema navodima portala "Prototema", u domu jednog sudije optuženog za namještanje utakmica u grčkoj košarci pronađeno je 820.000 eura. Novac je pronađen u sefu u jednoj kući u unutrašnjosti zemlje, a prema dostupnim informacijama, njegovo porijeklo nije opravdano.
Vangelis Liolios, Ilijas Koromilas i Petros Papapetru su već uhapšeni, dok se traga za još tri poznate ličnosti koje imaju veze sa suđenjem i za njima je izdat nalog za hapšenje.
Janakopulos se hitno oglasio
Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos se oglasio na svom ličnom Instagram nalogu i osvrnuo na dešavanja u grčkoj košarci i hapšenje Vangelisa Lioliosa.
"Željeli ste rat sa mnom. Mislili ste da ćete pobijediti. Zar niste pitali? Jedan poraz - a ako poželim, mogu da preokrenem situaciju čak i sada, u 14:00 časova, ali neka ostane kako jeste. Šaljem vam poljupce. Vi pušite... ne sjećam se da li pušite. Mislim da ne pušite, tako da je sve u redu", napisao je Janakopulos i dodao:
"Čekam da vidim kakav će stav zauzeti ljudi koji su toliko godina - a da niko nikada nije bio optužen niti osuđen od strane nadležnih organa - blatili i umanjivali naše pobjede i titule, napuštali utakmice i takmičenja - čekam da vidim na koji način će oni osuditi ono što je danas isplivalo u javnost, a što i dalje izlazi na vidjelo...", stoji u njegovoj objavi.