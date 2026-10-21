U domu jednog sudije optuženog za namještanje utakmica u grčkoj košarci pronađeno je 820.000 eura.

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Ogroman skandal drma grčku košarku! Predsjednik tamošnjeg Saveza Vangelis Liolios uhapšen je ove srijede. Osim njega, slobode su lišeni još jedan član Saveza, spoljni saradnik i sudija, zbog optužbi za namještanje utakmica.

Prema navodima portala "Prototema", u domu jednog sudije optuženog za namještanje utakmica u grčkoj košarci pronađeno je 820.000 eura. Novac je pronađen u sefu u jednoj kući u unutrašnjosti zemlje, a prema dostupnim informacijama, njegovo porijeklo nije opravdano.

Vangelis Liolios, Ilijas Koromilas i Petros Papapetru su već uhapšeni, dok se traga za još tri poznate ličnosti koje imaju veze sa suđenjem i za njima je izdat nalog za hapšenje.

Janakopulos se hitno oglasio

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos se oglasio na svom ličnom Instagram nalogu i osvrnuo na dešavanja u grčkoj košarci i hapšenje Vangelisa Lioliosa.

"Željeli ste rat sa mnom. Mislili ste da ćete pobijediti. Zar niste pitali? Jedan poraz - a ako poželim, mogu da preokrenem situaciju čak i sada, u 14:00 časova, ali neka ostane kako jeste. Šaljem vam poljupce. Vi pušite... ne sjećam se da li pušite. Mislim da ne pušite, tako da je sve u redu", napisao je Janakopulos i dodao:

"Čekam da vidim kakav će stav zauzeti ljudi koji su toliko godina - a da niko nikada nije bio optužen niti osuđen od strane nadležnih organa - blatili i umanjivali naše pobjede i titule, napuštali utakmice i takmičenja - čekam da vidim na koji način će oni osuditi ono što je danas isplivalo u javnost, a što i dalje izlazi na vidjelo...", stoji u njegovoj objavi.