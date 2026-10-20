Zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum otkrio je planove NBA Evrope, prema kojim će novo takmičenje premašiti Evroligu, makar sa finansijskog stanovišta.

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Evroliga je nedavno iznijela desetogodišnji plan za razvoj elitnog takmičenja, pa je jasno da do saradnje sa NBA Evropom neće doći. Trenutno obje strane predstavljaju najbolje ideje za takmičenja, ne bi li privoljele nove ekipe, pa zasad znamo da NBA Evropa startuje 2027. i da će imati tri puta više novca od Evrolige, saopštio je zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum.

Vremenski okvir za početak NBA Evrope je odavno predviđen, ali još nije sasvim ustanovljen. Ipak, konačno je - NBA i FIBA započinju saradnju u Evropi. "U procesu smo finalizacije dogovora i uskoro ćemo pokrenuti franšize", rekao je Tejtum, objašnjavajući da još ne postoji precizan vremenski okvir i da je najvažnije da se čitav projekat realizuje na pravi način: "Ovo je istorijski trenutak i moramo da uradimo sve kako treba".

NBA Evropa bi trebalo da ima 16 timova, 12 stalnih franšiza i četiri koje će se kvalifikovati preko FIBA Lige šampiona, ali i preko svojih domaćih liga nakon kvalifikacionog turnira na kraju sezone. Plan je da prvi takav turnir bude održan krajem juna 2027, ali nema drugih zvaničnih detalja.

"Ponovo osmišljavamo evropsku košarku, pružajući svima priliku da se izbore za svoje mjesto na osnovu zasluga", dodao je Tejtum.

"Evroliga ne mijenja naše planove."

Tejtum nijednog trenutka nije spomenuo vremenske okvire, ali ni bilo kakve promjene koje se odnose na pregovore sa Evroligom. Ono što odnedavno znamo jeste da je elitno takmičenje odbilo ponudu NBA lige i da trenutno planira svoje franšize. Desetogodišnji plan za budućnost takmičenja je iznijet, ali i pored promjena koje je uvela Evroliga, njen rival na košarkaškoj sceni ne namjerava da menja planove zbog toga.

Vidi opis NBA Evropa sprema finansijski bum: "Zaradićemo tri puta više nego Evroliga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Tejtum je istakao da će klubovi NBA Evrope već u trećoj godini takmičenja poslovati profitabilno, dok su finansijske projekcije lige tri puta veće od procijenjenih iznosa iz poslovnog plana Evrolige.

"Desetogodišnji poslovni plan Evrolige ne mijenja naše planove. Mogu da kažem da će naš model klubovima omogućiti znatno brži put do profitabilnosti. Pročitao sam pojedine izvještaje o tome da neki evroligaški klubovi trenutno nisu finansijski stabilni", rekao je Tejtum i nastavio:

"Prema našim projekcijama, klub koji ima garantovano mjesto u našoj ligi u proseku će poslovati profitabilno već u trećoj godini. Vidio sam i podatke o iznosima koje Evroliga namerava da uloži u svoje klubove ili da im preraspodjeli. Naše projekcije pokazuju da ćemo te iznose utrostručiti, pri čemu će ukupna sredstva raspodijeljena tokom deset godina dostići milijarde, pa čak i desetine milijardi dolara. Taj novac trebalo bi da se vrati klubovima i doprinese njihovoj finansijskoj stabilnosti", zaključio je.

Šta je predložila Evroliga?

Prema usvojenoj strategiji, Evroliga planira da u narednih deset godina klubovima raspodijeli ukupno 3,4 milijarde eura. Od toga bi 2,2 milijarde eura potekle iz komercijalnih prihoda, dok bi preostalih 1,2 milijarde bilo prikupljeno kroz pristupne takse novih franšiza. Proširenje je predviđeno u dva termina - 2027. i 2031.

Vidi opis NBA Evropa sprema finansijski bum: "Zaradićemo tri puta više nego Evroliga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 17 / 17

Prema informacijama iz predstavljenog plana, Evroliga je već dobila 15 obavezujućih ponuda potencijalnih novih učesnika, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 1,2 milijarde eura. Među njima su i Partizan i Crvena zvezda. Trenutno je poznato da su četiri kluba već dobila status franšize, a to su Dubai, Pariz, Valnsija i PAOK.

Jedan od glavnih ciljeva novog plana jeste povećanje ekonomske vrijednosti takmičenja. Prema projekcijama Evrolige, ukupna vrijednost 13 licenciranih klubova trenutno iznosi 1,8 milijardi eura, dok se vrijednost same lige procjenjuje na 1,4 milijarde. Do kraja desetogodišnjeg perioda očekuje se da vrednost klubova dostigne 5,4 milijarde eura, a vrijednost same Evrolige 7,98 milijardi. Ukupna projektovana vrijednost tako bi premašila 13 milijardi eura. Naravno, riječ je o ciljevima i procjenama, a ne o garantovanim finansijskim rezultatima.