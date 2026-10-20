Kristijan Koloko neće biti u sastavu Crvene zvezde za "vječiti derbi" sa Partizanom u Evroligi.

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Kristijan Koloko stiže u Beograd, ali tek u četvrtak, što znači da ga neće biti na vječitom derbiju. Crvena zvezda gostuje Partizanu u četvrtak od 20:45 i jasno je da svoje NBA pojačanje neće sačekati na ovom meču Ibon Navaro.

Crvena zvezda je protiv Krke u ABA ligi dočekala povratak Ebuke Izundua na teren i imaće makar jednog zdravog centra u meču sa najvećim rivalom, ali će biti bez Kristijana Kolokoa. Kamerunski centar je potpisao ugovor i pridružiće se ekipi tek za meč sa Igokeom u ABA ligi 24. oktobra.

Iako će biti u Beogradu, Koloko neće pred vječiti derbi stići da trenira sa ekipom, a iako je moguće da će biti u "Areni" na derbiju zaista su minimalne šanse da se pojavi u protokolu.

Kamerunski centar je nakon mladosti u kojoj je uspio da u Kamerunu zapadne za oko NBA skautima došao u Ameriku prvo u srednju školu, pa je zatim tri godine studirao na Arizoni. Poslije toga je izabran kao 33. pik od strane Toronta gdje je bio dvije sezone. Nastupao je za Los Anđeles Lejkerse i Memfis.

Zvezdine muke pod košem

Crvena zvezda je bez povrijeđenog Džonatana Motlija, a kako je pred Krku bio povrijeđen i Ebuka Izundu na mjestu centra su se mijenjali igrači kojima to nije primarna pozicija. To su bili Semi Odželej, Dejan Davidovac i Čima Moneke. Vidjećemo kako će Navarova rotacija na "petici" izgledati u derbiju.