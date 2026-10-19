Košarkaši Budućnosti u utorak od 19 časova dočekuju litvanski Neptunas u četvrtom kolu Eurokupa.

Izvor: MONDO

U okviru četvrtog kola Eurokupa, ekipa iz Podgorice ugostiće litvanski Neptunas, koji u „Moraču“ dolazi nakon dva vezana trijumfa i sa ambicijom da nastavi pozitivan niz.

Za izabranike domaćeg stručnog štaba ovo je prilika da nakon pobjede u regionalnom takmičenju potvrde napredak u igri i poprave učinak u Eurokupu. Nakon ubjedljivog slavlja protiv Šljonska na otvaranju takmičenja, Budućnost je upisala poraze od Napolija i Tofaša, pa bi pobjeda pred svojim navijačima imala veliki značaj za nastavak evropske sezone.

Dodatni razlog za optimizam predstavlja povratak Džuvana Morgana u tim. Nakon pauze zbog povrede, Morgan se ponovo našao u rotaciji, što bi moglo da bude značajno pojačanje za podgorički sastav u periodu zgusnutog rasporeda. U prethodnom meču istakli su se i Flečer Megi sa 16 poena i Džastin Smit sa 15, dok je Aleksandar Kovlijar podijelio čak deset asistencija, potvrdivši važnu ulogu u organizaciji igre.

Andrej Žakelj, trener Budućnosti poručio je da je Neptunas nezgodan i kvalitetan tim.

"Pokazao je to i protiv Burga na domaćem terenu. Imali su 20 poena prednosti u toj utakmici. Napadački su orijentisan tim, sa nekoliko dobrih individualaca, i uvijek su spremni za protivnika. Očekuje nas težak meč. Moramo da pokušamo da prenesemo dobre stvari iz utakmice protiv Slovana. Nezgodno je što igramo dvije utakmice u tri dana, ali moramo da nađemo snagu, svježinu i da odigramo energično i fokusirano", kazao je Žakelj.

Najveća prijetnja po koš Budućnosti biće Janik Franke, koji prosječno postiže 17,3 poena u Eurokupu i jedan je od najefikasnijih igrača takmičenja. Značajnu ulogu ima i islandski reprezentativac Elvar Fridrikson, čiji učinak od 15 poena po utakmici potvrđuje koliko opasan može biti u napadu. Posebno se izdvaja i estonski košarkaš Henri Drel, koji bilježi 16 poena po meču i predstavlja još jednu opciju za realizaciju.

Neptunas u svojim redovima ima i nekoliko dobro poznatih evropskih imena, među kojima su Martinas Ehodas i Donatas Tarolis. Upravo će Tarolis biti posebno zanimljiv domaćoj publici, s obzirom na to da je nosio dres Budućnosti u sezoni 2021/22. Litvanski tim predvodi trener Gediminas Petrauskas, koji je prošle sezone ekipu odveo do bronzane medalje u domaćem prvenstvu.

Jedan od ključnih zadataka Budućnosti biće da nametne čvrst ritam i smanji prostor za protivničke šutere. Neptunas postiže veliki broj poena sa distance, ali istovremeno ima problema sa izgubljenim loptama. Agresivna odbrana, kontrola skoka i brza tranzicija mogli bi zato da budu među najvažnijim faktorima u borbi za pobjedu.

"Znamo da su dobra ekipa. Potrebna nam je pobjeda u Eurokupu kako bismo se vratili u dobar ritam.

Imaju nekoliko igrača koja igraju veoma dobro, tako da mislim da će nam mnogo pomoći ako uspijemo da im otežamo igru i ograničimo njihov poenterski učinak.

Očekuje nas teška utakmica. Svaka utakmica u Eurokupu je borba. Danas imamo vremena da se pripremimo i povratimo svježinu, a sjutra da izađemo na teren sa dobrom energijom", poručio je Flečer Megi.

Utakmica u „Morači“ biće ujedno i prvi zvanični međusobni duel Budućnosti i Neptunasa, što ovom susretu daje dodatnu zanimljivost. Podgoričani će imati prednost domaćeg terena, ali će za pozitivan rezultat biti neophodno da održe visok nivo koncentracije tokom svih 40 minuta.

Budućnost želi da pobjedom napravi važan korak ka povratku u borbu za vrh grupe, dok Neptunas u Podgoricu dolazi sa samopouzdanjem stečenim prethodnim rezultatima. Sve to najavljuje neizvjestan i zahtjevan duel u kojem će detalji, energija i disciplina imati presudnu ulogu.

Susret Budućnosti Voli i Neptunasa na programu je u utorak, 20. oktobra, sa početkom u 19 časova, u dvorani „Morača“.