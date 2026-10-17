Budućnost Voli sjutra, u 18:00, u dvorani Morača dočekuje Slovan u trećem ovosezonskom meču ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaše Budućnoti očekuje zahtjevan duel protiv neugodne ekipe koja je tokom ljetnjeg prelaznog roka značajno pojačala sastav. Plavo-bijeli će pred domaćom publikom tražiti novu pobjedu i nastavak dobrih rezultata.

"Slovan dolazi poslije dobre pobjede i dobre igre protiv Cibone u prošlom kolu ABA lige. Imaju puno individualaca koji uzimaju dosta šuteva za tri poena. Igraju dosta brzo i korektni su u odbrani. Očekuje nas teška utakmica, za koju moramo što bolje da se pripremimo", rekao je Andrej Žakelj.

Đorđije Jovanović je istakao da je veoma bitna utakmica pred njima.

"Igramo protiv iskusne ekipe koja igra veoma dobru košarku u oba pravca. Na nama je da se pripremimo i uđemo u utakmicu sa što boljim fokusom, koncentracijom i velikom energijom, te da pokušamo da ostvarimo pobjedu.

Imaju veoma dobar roster, sa igračima koji znaju da igraju košarku. Ako im dozvolimo da igraju svoju igru, mislim da možemo imati poteškoća, ali na nama je da od prvog momenta nametnemo svoj ritam i onda neće biti problema", kazao je Jovanović.